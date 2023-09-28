Mostra Cinema Japonês chega a Vitória; veja a programação

O suspense Lesson in Murder faz parte do Mostra Cinema Japonês Contemporâneo Crédito: Divulgação

Vitória neste fim de semana. Além do concorrido Associação Nikkei, no Parque Pedra da Cebola, a capital capixaba recebe a primeira edição da Mostra Cinema Japonês Contemporâneo, que rola de sexta (29) a quarta (4), no Cine Jardins. A cultura nipônica chega com força aneste fim de semana. Além do concorrido festival culinário promovido pela, no, a capital capixaba recebe a primeira edição da

Promovido pelo Japanese Film Festival, o evento promete trazer um panorama do que de mais moderno o audiovisual do país oriental tem produzido. Contextualizando, a indústria japonesa se encontra em plena expansão, vide o sucesso de filmes como "Drive My Car", de Ryusuke Hamaguchi, vencedor do Oscar de Filme Internacional, em 2022, e o fenômeno mundial dos doramas, novelas que vem conquistando fãs fervorosos no Brasil, como Midnight Diner: Tokyo Stories, na Netflix.

Voltando à mostra do Cine Jardins, são seis títulos que passeiam pelo melodrama, pelo bom e velho filme policial e até mesmo prestam homenagem aos tradicionais animês.

HZ destaca alguns títulos imperdíveis, como Lesson in Murder, em que o realizador Kazuya Shiraishi costura uma trama de manipulação entre um serial killer e um jovem de seu passado. O título recebeu aplausos da crítica, chegando a levar uma indicação no prêmio da Academia Japonesa de Cinema 2023 para o jovem ator Kenshi Okada.

Dê uma conferida também no novo projeto do veterano Takahisa Zeze, que constrói um thriller cujo pano de fundo é o grande terremoto que devastou o Japão em 2011, com In the Wake. Há ainda uma intrigante viagem ao mundo dos animês/mangás com Anime Supremacy!, que mescla live-action e animação.

MOSTRA CINEMA JAPONÊS CONTEMPORÂNEO

ONDE E QUANDO: No Cine Jardins, de sexta (29), a quarta (4). Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória

No Cine Jardins, de sexta (29), a quarta (4). Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória INGRESSOS: Valor de meia-entrada para todas as sessões. Segunda, terça e quinta, R$ 10, quarta, R$ 8, sexta, sábado, domingo e feriado, R$ 15

And So The Baton is Passed. (Japão, 2021, 137 min, trailer). Sinopse: Miitan, uma estudante emotiva do ensino fundamental que perdeu a mãe biológica, ganha uma nova mãe, Rika. No entanto, o pai de Miitan vai embora para o exterior e o casal se separa. A menina é deixada com Rika, uma mãe excêntrica e com pouco jeito para criar uma filha. Rika cria Miitan com amor, mas, depois de se casar novamente, acaba desaparecendo. Já Yuko é uma estudante do ensino médio e vive com seu padrasto gentil que adora cozinhar. Ela é uma jovem sorridente, mas que enfrenta problemas na escola e no amor. Yuko e Miitan seguem suas vidas normalmente, mas grandes segredos esperam pelas duas. Sessões: 29/09, às 14h30, e 02/10, às 18h45





Miitan, uma estudante emotiva do ensino fundamental que perdeu a mãe biológica, ganha uma nova mãe, Rika. No entanto, o pai de Miitan vai embora para o exterior e o casal se separa. A menina é deixada com Rika, uma mãe excêntrica e com pouco jeito para criar uma filha. Rika cria Miitan com amor, mas, depois de se casar novamente, acaba desaparecendo. Já Yuko é uma estudante do ensino médio e vive com seu padrasto gentil que adora cozinhar. Ela é uma jovem sorridente, mas que enfrenta problemas na escola e no amor. Yuko e Miitan seguem suas vidas normalmente, mas grandes segredos esperam pelas duas. Blue (Japão, 2021, 107 min). Sinopse: Urita, um boxeador profissional, ama o esporte mais do que qualquer pessoa. Mas Kazuki, um boxeador mais novo, é mais talentoso e ainda namora Chika, uma amiga de infância de Urita. Apesar disso, Urita não transparece seus sentimentos negativos e ajuda Kazuki a se preparar para sua luta contra o atual campeão. Enquanto isso, Narasaki começou a praticar o esporte só por diversão, mas vai se envolvendo com o boxe até que decide tentar se profissionalizar. E a luta entre eles se aproxima… Sessões: 29/09, às 18h45, e 03/10, às 14h45

