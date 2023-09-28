Mostra Cinema Japonês chega a Vitória; veja a programação

A cultura nipônica chega com força a Vitória neste fim de semana. Além do concorrido festival culinário promovido pela Associação Nikkei, no Parque Pedra da Cebola, a capital capixaba recebe a primeira edição da Mostra Cinema Japonês Contemporâneo, que rola de sexta (29) a quarta (4), no Cine Jardins.
Promovido pelo Japanese Film Festival, o evento promete trazer um panorama do que de mais moderno o audiovisual do país oriental tem produzido. Contextualizando, a indústria japonesa se encontra em plena expansão, vide o sucesso de filmes como "Drive My Car", de Ryusuke Hamaguchi, vencedor do Oscar de Filme Internacional, em 2022, e o fenômeno mundial dos doramas, novelas que vem conquistando fãs fervorosos no Brasil, como Midnight Diner: Tokyo Stories, na Netflix.
Voltando à mostra do Cine Jardins, são seis títulos que passeiam pelo melodrama, pelo bom e velho filme policial e até mesmo prestam homenagem aos tradicionais animês.
HZ destaca alguns títulos imperdíveis, como Lesson in Murder, em que o realizador Kazuya Shiraishi costura uma trama de manipulação entre um serial killer e um jovem de seu passado. O título recebeu aplausos da crítica, chegando a levar uma indicação no prêmio da Academia Japonesa de Cinema 2023 para o jovem ator Kenshi Okada.
Dê uma conferida também no novo projeto do veterano Takahisa Zeze, que constrói um thriller cujo pano de fundo é o grande terremoto que devastou o Japão em 2011, com In the Wake. Há ainda uma intrigante viagem ao mundo dos animês/mangás com Anime Supremacy!, que mescla live-action e animação.
MOSTRA CINEMA JAPONÊS CONTEMPORÂNEO
- ONDE E QUANDO: No Cine Jardins, de sexta (29), a quarta (4). Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória
- INGRESSOS: Valor de meia-entrada para todas as sessões. Segunda, terça e quinta, R$ 10, quarta, R$ 8, sexta, sábado, domingo e feriado, R$ 15
- And So The Baton is Passed. (Japão, 2021, 137 min, trailer). Sinopse: Miitan, uma estudante emotiva do ensino fundamental que perdeu a mãe biológica, ganha uma nova mãe, Rika. No entanto, o pai de Miitan vai embora para o exterior e o casal se separa. A menina é deixada com Rika, uma mãe excêntrica e com pouco jeito para criar uma filha. Rika cria Miitan com amor, mas, depois de se casar novamente, acaba desaparecendo. Já Yuko é uma estudante do ensino médio e vive com seu padrasto gentil que adora cozinhar. Ela é uma jovem sorridente, mas que enfrenta problemas na escola e no amor. Yuko e Miitan seguem suas vidas normalmente, mas grandes segredos esperam pelas duas. Sessões: 29/09, às 14h30, e 02/10, às 18h45
- Blue (Japão, 2021, 107 min). Sinopse: Urita, um boxeador profissional, ama o esporte mais do que qualquer pessoa. Mas Kazuki, um boxeador mais novo, é mais talentoso e ainda namora Chika, uma amiga de infância de Urita. Apesar disso, Urita não transparece seus sentimentos negativos e ajuda Kazuki a se preparar para sua luta contra o atual campeão. Enquanto isso, Narasaki começou a praticar o esporte só por diversão, mas vai se envolvendo com o boxe até que decide tentar se profissionalizar. E a luta entre eles se aproxima… Sessões: 29/09, às 18h45, e 03/10, às 14h45
- Anime Supremacy! (Japão, 2022, 129 min, trailer). Sinopse: Hitomi, que mudou de carreira e passou a trabalhar em um estúdio de animação, levou anos para ascender profissionalmente na empresa e finalmente fará sua tão sonhada estreia como diretora em uma série de animê. Mas para ter uma obra que esteja à altura do que ela espera, Hitomi precisará da cooperação de uma equipe composta de artistas exigentes e teimosos. Por outro lado, o produtor só pensa em negócios e é rigoroso com a novata. E para completar, será exibida, no mesmo horário da série de Hitomi, uma nova produção de Chiharu, diretor famoso e considerado um gênio. Ela, então, é pressionada por todos os lados, mas Chiharu, que parece tão confiante, também sente o peso das expectativas que recaem sobre ele. Sessões: 30/09, às 14h45, e 01/10, às 14h45
- Lesson in Murder (Japão, 2022, 108 min). Sinopse: O universitário Masaya recebe uma carta inesperada. O remetente é Haimura, um detento que chocou a sociedade por seus crimes como assassino em série. No passado, Haimura tinha uma padaria e sequestrava clientes do ensino médio para assassiná-los de forma cruel. Mas, para Masaya, que na época era um estudante solitário do fundamental, o homem era alguém gentil e que o consolava. Haimura confessa seus crimes, mas diz que uma das mortes não foi obra sua e pede que Masaya investigue o caso. Masaya hesita, mas aceita a tarefa e, aos poucos, se aproxima da impactante verdade. Sessões: 30/09, às 18h30, e 04/10, às 18h30
- Intolerance (Japão, 2021, 107 min). Sinopse: Um pescador ranzinza vive com a filha, uma estudante do ensino fundamental. A garota apresenta um comportamento suspeito em um supermercado e é abordada pelo gerente, mas, ao tentar fugir do local, é atropelada e morre. Furioso, seu pai enlouquece e aterroriza a escola e o gerente do mercado. O gerente tem certeza de que a garota estava roubando, mas continua se desculpando pelo ocorrido. Aos poucos, o gerente, o motorista que causou o acidente e até o pai, que não dava muita atenção à garota, são pressionados até o limite. Sessões: 01/10, às 18h55; e 04/10, às 14h45
- In The Wake (Japão, 2021, 135 min). Sinopse: Em 11 de março de 2011, no Japão, aconteceu o Grade Terremoto da Região de Tōhoku. O resultado foi um número de vítimas sem precedentes. Os sobreviventes se ajudam no abrigo temporário, onde um jovem e uma menina solitários são acolhidos pela gentileza altruísta de uma senhora e os três formam uma família. O tempo passa e um detetive precisa investigar um caso incomum de homicídio. Esse detetive viveu no mesmo abrigo que os garotos e a senhora na época do desastre e o destino desses personagens se cruzará novamente. Sessões: 02/10, às 14h30, e 03/10, às 18h45