Festival de comida japonesa em Vitória terá pratos a partir de R$ 5

30 de setembro (sábado), a partir das 18h

na sede da Associação Nikkei de Vitória (ANV). Rua João Nunes Coelho, 244, Mata da Praia, Vitória. Acesso pelo Parque Pedra da Cebola

Entrada gratuita

até 23h59 de 29/09 (sexta-feira) pelo site

(27)

99854-5762.