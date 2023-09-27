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Venda antecipada

Festival de comida japonesa em Vitória terá pratos a partir de R$ 5

Evento realizado desde os anos 1980 pela Associação Nikkei, no bairro Mata da Praia, chega à sua 56ª edição neste sábado (30)
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 19:08

Nigiri sushi de salmão do Festival de Culinária Japonesa da Associação Nikkei de Vitória
Nigiri de salmão é um dos pratos à venda  Crédito: Associação Nikkei/Divulgação
O tradicional festival de culinária japonesa realizado pela Associação Nikkei de Vitória (ANV) chega à sua 56ª edição neste sábado, 30 de setembro, a partir das 18h, com entrada gratuita.
O evento será realizado na sede da associação, localizada no bairro Mata da Praia, com acesso pelo Parque Pedra da Cebola. 
Realizado desde a década de 1980, quando os primeiros imigrantes japoneses chegaram a Vitória, o festival conta com diversos pratos tradicionais do Japão, entre eles sushi, sashimi, karaage (frango a passarinho ao estilo japonês), gyoza, tempura e yakisoba. 

VENDA ANTECIPADA

As comidas e bebidas poderão ser compradas com antecedência até às 23h59 de sexta-feira, 29 de setembro, pelo site da ANV (veja link no final da matéria). A quantidade de produtos é limitada e geralmente se esgota com facilidade. 
Os preços das porções variam entre R$ 5 e R$ 35. A renda obtida com as vendas será destinada à manutenção da Associação Nikkei, à divulgação da cultura japonesa e a ações beneficentes. 
56º FESTIVAL DE CULINÁRIA JAPONESA
Quando: 30 de setembro (sábado), a partir das 18h  
Onde: na sede da Associação Nikkei de Vitória (ANV). Rua João Nunes Coelho, 244, Mata da Praia, Vitória. Acesso pelo Parque Pedra da Cebola
Entrada gratuita
Venda antecipada de comidas e bebidas típicas: até 23h59 de 29/09 (sexta-feira) pelo site anv.org.br/festival-de-culinaria-japonesa/
Mais informações: (27) 99854-5762.

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