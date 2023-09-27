Festival da Moqueca Capixaba movimenta Goiabeiras, em Vitória

As panelas de barro já estão a postos em Vitória para a quarta edição do Festival da Moqueca Capixaba de Goiabeiras, que acontece no tradicional bairro da Capital este fim de semana, de sexta (29/09) a domingo (1/10), em frente à Praça Três de Maio. A entrada é gratuita.
O evento, que compreende as comemorações do Dia da Moqueca Capixaba, 30 de setembro, contará com 25 expositores e cinco food trucks.
Além da protagonista da festa, o cardápio terá quitutes de frutos do mar, como casquinha de siri, mariscada, torta capixaba, camarão à milanesa, peroá frito e o famoso quibe de siri da Ilha das Caieiras.
Também serão vendidos petiscos como torresmo, linguiça com queijo, franguinho frito e bolinho de costela. As opções custarão entre R$ 8 (pastel de camarão) e R$ 120 (torta capixaba para quatro pessoas).
E as moquecas? Estarão à venda nas versões com dourado, cação, sururu e camarão, a preços que variam de R$ 35 (moquequinha de sururu) a R$ 150 (moqueca de dourado para quatro pessoas).
"O Festival da Moqueca de Goiabeiras é um importante instrumento de geração de trabalho e renda para a nossa comunidade. Estamos na quarta edição e, desde a primeira, percebemos um crescimento a cada ano. Esperamos alcançar cerca de R$ 100 mil em vendas com aproximadamente 100 pessoas trabalhando por dia", comenta Hélida Rangel, presidente da associação de moradores do bairro Goiabeiras.
A música ao vivo também está garantida na programação, que inclui apresentações em ritmo de congo, axé, forró, MPB, pop rock e samba. Confira as atrações e horários a seguir.
PROGRAMAÇÃO MUSICAL
SEXTA-FEIRA (29/09)
- 19h - Abertura
- 20h - Banda de congo
- 22h - Marcus Rauta
- 0h - Encerramento
- 11h - Abertura
- 12h - Banda da Guarda Municipal de Vitória
- 18h - Donato Fontana
- 20h - Paulo Bruni
- 22h - Vlad AKS
- 0h - Encerramento
- 12h - Os 3 Elementos
- 15h - Intimidade do Samba
- 18h - Léo Gomes
- 22h - Encerramento
Com informações da PMV.
4° FESTIVAL DA MOQUECA CAPIXABA DE GOIABEIRAS
Quando: de 29 de setembro (sexta) a 1º de outubro (domingo)
Onde: Rua Antônio de Almeida Gouvêa, em frente à praça Três de Maio, Goiabeiras, Vitória
Horários: sexta, das 19h às 23h59; sábado, das 12h às 23h59; e domingo, das 12h às 22h
Entrada gratuita
Realização: Associação de Moradores de Goiabeiras e Prefeitura de Vitória
Mais informações: (27) 99517-1550.
Correção
28/09/2023 - 11:41
O festival será realizado em frente à Praça Três de Maio, e não na praça, como publicamos anteriormente em alguns trechos desta matéria. O texto foi corrigido.