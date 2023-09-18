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Gastronomia

Manguinhos Gourmet 2023: conheça os pratos criados para o festival

Evento chega à 16ª edição nos dias 23, 24 e 30 de setembro e 1° de outubro em 10 restaurantes do balneário de Manguinhos, na Serra
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Setembro de 2023 às 18:12

Manguinhos Gourmet, o festival gastronômico mais longevo da Serra, chega à sua 16ª edição nos dias 23, 24 e 30 de setembro e 1º de outubro reunindo 20 estabelecimentos, desde restaurantes e cafeterias até ateliês e pousadas do balneário de Manguinhos. 
Assim como nos eventos anteriores, cada endereço gastronômico participante terá no menu um prato inédito, criado para o evento. Tal receita estará disponível também em porção reduzida, de degustação, que custará R$ 30.
No Espaço Maria Mariana, o prato do festival é individual e custa R$ 59. Nos demais restaurantes, os preços e os tamanhos variam entre R$ 119 (para duas pessoas) e R$ 299 (para seis). 
Embora as preparações com frutos do mar ao estilo capixaba dominem o cardápio do Manguinhos Gourmet, neste ano há espaço para outras combinações, em especial as de origem europeia, como as pataniscas de bacalhau (clássico português) e a paella (típica da Espanha).  
Para se deslocar entre os restaurantes e degustar mais de um prato no mesmo dia, os visitantes poderão embarcar gratuitamente em uma jardineira, que percorrerá as ruas de Manguinhos nos dois finais de semana do evento, entre 11h e 17h. 

RESTAURANTES E CAFETERIAS PARTICIPANTES 

1

MISTURA CREMOSA

Espaço Chico Bento - Três Anjos: creme de camarão feito com creme de leite, gorgonzola, catupiry e queijo minas. Quanto: R$ 73,90 o quilo no self-service e R$ 30 a porção de degustação. Mais informações: (27) 98131-8774 e @espacochicobento.manguinhos. FOTOS: Márcio Scheppa                

2

RECEITA PORTUGUESA

Restaurante Estação Primeira de Manguinhos - Pataniscas de bacalhau: receita portuguesa preparada com bacalhau, água com gás, farinha de trigo, amido de milho, cebola, ovo, fermento químico, salsinha/salsa, alho, sal e pimentas (preta e do reino). Quanto: R$ 64 (individual) e R$ 30 a porção de degustação. Mais informações: (27) 3243-4181.  

3

PERFUME CAPIXABA

Quitutes da Carol - Bobó de Camarão ao Perfume Capixaba. Quanto: R$ 30 (preço único). Mais informações: (27) 99844-4524 e @quentinhadacarol.manguinhos. 

4

RELEITURA DE UM CLÁSSICO

Empório do Caranguejo - Camonhoque: releitura do camarão na moranga feita com nhoque de abóbora ao molho de queijo e moqueca de camarão. Quanto: R$ 119 o prato para duas pessoas e R$ 30 a porção de degustação. Mais informações: (27) 99690-2003 e @emporiodocaranguejo.

5

PAELLA ESPECIAL

Espaço Maria Mariana - Paella Sensações Capixabas, feita com costelinha suína, carne de sol artesanal, bacon, linguiça defumada caseira, arroz, feijão de corda e palha de socol. Quanto: R$ 59 o prato individual e R$ 30 a porção de degustação. Mais informações: (27) 99838-4089 e @espacomariamariana.  

6

CAMARÃO NO ABACAXI

Enseada de Manguinhos - Camarão Tropical: abacaxi gratinado e recheado com molho cremoso à base de camarão e cubos de abacaxi salteados na manteiga. Finalizado com camarões grelhados e servido com arroz branco. Quanto: R$ 139 o prato para duas pessoas e R$ 30 a porção de degustação. Mais informações: (27) 3243-1413 e @enseadamanguinhos.  

7

HAMBÚRGUER VEGANO

Vaga Mundo (food truck) - Terá duas opções de hambúrguer: um vegano/vegetariano de carne de jaca e um de peixe (pargo) com fruta pão e adicional de queijos de castanha fermentados e hortaliças. Quanto: R$ 30 (individual/cada um). Mais informações: @vagamundotruck. 

8

DE ENCHER OS OLHOS

Recanto das Estrelas - Camarão Primavera: arroz cremoso de camarão gratinado e servido com camarão VG empanado salsa crespa e flores comestíveis. Quanto: R$ 149 o prato para duas pessoas, R$ 229 para quatro e R$ 299 para seis. Porção de degustação: R$ 30. Mais informações: (27) 99846-3170 e @recantodasestrelasoficial.   

9

TOQUE NORDESTINO

Moqueca do Geraldo - Camarão na Seca: creme de abóbora com carne de sol e camarão. Quanto: R$ 145 o prato para três pessoas e R$ 30 a porção de degustação. Mais informações: (27) 3243-1118 e @moquecadogeraldo. 

10

POLVO NO CAPRICHO

Espaço Maresia’s - Polvo do Chef: polvo na manteiga de ervas acompanhado por arroz de polvo com farofa crocante de camarão e lâminas de socol. Quanto: R$ 170 o prato para duas pessoas, R$ 250 para quatro e R$ 30 a porção de degustação. Mais informações: (27) 99257-6240 e @espacomaresias.  

11

OPÇÃO PARA PETISCAR

Empório Scazuza (cafeteria gourmet) - Bruschettas Al Mare: torradinhas de fermentação natural com guacamole e camarão. Quanto: R$ 30 a porção de degustação. Mais informações: @emporioscazuza.  

12

BROWNIE INCREMENTADO

Mavi Sucreé Doceria - Chocobrownie: brownie da casa, creme quatro leites, morango e creme de chocolate meio amargo finalizados com uma bola de sorvete (sabor à escolha do cliente). Quanto: R$ 20. Mais informações: @mavisucree_doceria.    

13

BOLO E MUITO MAIS

Estúdio Pinheiro (bistrô, cafeteria, showroom de moda e espaço para eventos) - Linha de pâtisserie assinada pela chef Marina Pinheiro, quiches, pão de queijo, café das montanhas capixabas e bolo do dia (R$ 20 a fatia). Mais informações: (27) 98800-9496 e @casa.estudiopinheiro. 

Ateliês e pousadas também são destaque

Além da gastronomia, o festival Manguinhos Gourmet movimenta o circuito cultural e turístico do balneário. Ateliês de cerâmica, mosaico, artes plásticas e artesanato são um atrativo do local e preparam novidades em toda edição do evento. Estão confirmados para 2023 os ateliês Denise Alvim (mosaico e cerâmica), Jorge Solé (gravuras e ilustrações), Áurea Brandão e Walhaus e o artesanato do Grupo d'Manguinhos. Solar de Manguinhos Flat, Pomar de Manguinhos e Eco Manguinhos são parceiros do festival como opções de hospedagem e também terão atrações especiais. 

16º FESTIVAL MANGUINHOS GOURMET 
Quando: 23, 24 e 30 de setembro e 1º de outubro
Onde: restaurantes, cafeterias, docerias e ateliês no balneário de Manguinhos, Serra
Realização: Associação Comercial Balneário de Manguinhos e Conexxo, com apoio institucional da Prefeitura da Serra e da Associação de Moradores do Balneário de Manguinhos (AMMAN) e apoio da Aderes e do Governo do Estado por meio da secretaria da Desenvolvimento.  
Mais informações: @manguinhosgourmet.

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