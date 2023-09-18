Manguinhos Gourmet 2023: conheça os pratos criados para o festival

1

MISTURA CREMOSA

Espaço Chico Bento - Três Anjos: creme de camarão feito com creme de leite, gorgonzola, catupiry e queijo minas. Quanto: R$ 73,90 o quilo no self-service e R$ 30 a porção de degustação. Mais informações: (27) 98131-8774 e @espacochicobento.manguinhos. FOTOS: Márcio Scheppa

2

RECEITA PORTUGUESA

Restaurante Estação Primeira de Manguinhos - Pataniscas de bacalhau: receita portuguesa preparada com bacalhau, água com gás, farinha de trigo, amido de milho, cebola, ovo, fermento químico, salsinha/salsa, alho, sal e pimentas (preta e do reino). Quanto: R$ 64 (individual) e R$ 30 a porção de degustação. Mais informações: (27) 3243-4181.

3

PERFUME CAPIXABA

Quitutes da Carol - Bobó de Camarão ao Perfume Capixaba. Quanto: R$ 30 (preço único). Mais informações: (27) 99844-4524 e @quentinhadacarol.manguinhos.

4

RELEITURA DE UM CLÁSSICO

Empório do Caranguejo - Camonhoque: releitura do camarão na moranga feita com nhoque de abóbora ao molho de queijo e moqueca de camarão. Quanto: R$ 119 o prato para duas pessoas e R$ 30 a porção de degustação. Mais informações: (27) 99690-2003 e @emporiodocaranguejo.

5

PAELLA ESPECIAL

Espaço Maria Mariana - Paella Sensações Capixabas, feita com costelinha suína, carne de sol artesanal, bacon, linguiça defumada caseira, arroz, feijão de corda e palha de socol. Quanto: R$ 59 o prato individual e R$ 30 a porção de degustação. Mais informações: (27) 99838-4089 e @espacomariamariana.

6

CAMARÃO NO ABACAXI

Enseada de Manguinhos - Camarão Tropical: abacaxi gratinado e recheado com molho cremoso à base de camarão e cubos de abacaxi salteados na manteiga. Finalizado com camarões grelhados e servido com arroz branco. Quanto: R$ 139 o prato para duas pessoas e R$ 30 a porção de degustação. Mais informações: (27) 3243-1413 e @enseadamanguinhos.

7

HAMBÚRGUER VEGANO

Vaga Mundo (food truck) - Terá duas opções de hambúrguer: um vegano/vegetariano de carne de jaca e um de peixe (pargo) com fruta pão e adicional de queijos de castanha fermentados e hortaliças. Quanto: R$ 30 (individual/cada um). Mais informações: @vagamundotruck.

8

DE ENCHER OS OLHOS

Recanto das Estrelas - Camarão Primavera: arroz cremoso de camarão gratinado e servido com camarão VG empanado salsa crespa e flores comestíveis. Quanto: R$ 149 o prato para duas pessoas, R$ 229 para quatro e R$ 299 para seis. Porção de degustação: R$ 30. Mais informações: (27) 99846-3170 e @recantodasestrelasoficial.

9

TOQUE NORDESTINO

Moqueca do Geraldo - Camarão na Seca: creme de abóbora com carne de sol e camarão. Quanto: R$ 145 o prato para três pessoas e R$ 30 a porção de degustação. Mais informações: (27) 3243-1118 e @moquecadogeraldo.

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POLVO NO CAPRICHO

Espaço Maresia’s - Polvo do Chef: polvo na manteiga de ervas acompanhado por arroz de polvo com farofa crocante de camarão e lâminas de socol. Quanto: R$ 170 o prato para duas pessoas, R$ 250 para quatro e R$ 30 a porção de degustação. Mais informações: (27) 99257-6240 e @espacomaresias.

11

OPÇÃO PARA PETISCAR

Empório Scazuza (cafeteria gourmet) - Bruschettas Al Mare: torradinhas de fermentação natural com guacamole e camarão. Quanto: R$ 30 a porção de degustação. Mais informações: @emporioscazuza.

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BROWNIE INCREMENTADO

Mavi Sucreé Doceria - Chocobrownie: brownie da casa, creme quatro leites, morango e creme de chocolate meio amargo finalizados com uma bola de sorvete (sabor à escolha do cliente). Quanto: R$ 20. Mais informações: @mavisucree_doceria.

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BOLO E MUITO MAIS