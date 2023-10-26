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Coluna Geek

Versão de terror do Ursinho Pooh causa traumas em crianças

Nesta semana, além do episódio com o as crianças americanas, a Coluna Geek discute a oficialização da Netflix sobre o fim do plano básico sem anúncios no Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 19:26

Nessas últimas semanas, crianças norte-americanas foram aterrorizadas pelo Ursinho Pooh. Claro que não estamos falando da versão da Disney do personagem, mas sim da apresentada no filme de terror slasher "Ursinho Pooh: Sangue e Mel". A situação ocorreu no início do mês em Miami, nos Estados Unidos.
Segundo a  CBSNews, o professor de matemática pediu para os estudantes escolherem um filme para assistir durante a aula e a escolha pela adaptação de terror do filme, indicado para maiores de 18 anos, não foi das melhores. A turma não estava preparada para o que estava por vir e saiu traumatizada.
Mas esta não é a única notícia desta semana. A gigante dos streamings, Netflix, oficializou o fim do plano básico sem anúncios no Brasil, seguindo uma medida que já havia começado em outros mercados ao redor do mundo. Segundo dados publicados pela própria Netflix, houve um acréscimo de quase 9 milhões de assinantes no terceiro semestres de 2023, que encerrou no dia 30 de setembro. Vem conferir
*Vinícius Oliveira é editor de vídeos e apaixonado por filmes, séries, quadrinhos, animes e jogos que fazem parte da cultura geek

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