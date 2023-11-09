5 animações incríveis para você ficar de olho nos streamings

Todos os meses temos novas animações sendo lançadas nas plataformas digitais. Algumas são bem divulgadas, outras nem tanto. Por conta disso, correm o risco de algumas delas ficarem escondidas nos catálogos dos streamings.

Por isso, HZ resolveu listar 5 animações que estão nos streamings, ou que entrarão em breve, para que você possa acompanhar. Nesta lista, tem desenho animado para todos os gostos e idades. Passamos pela comédia, investigação, fantasia e ficção científica. E nada de conversinha que desenho é coisa para criança, o importante é se divertir assistindo.