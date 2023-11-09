Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Geek

5 animações incríveis para você ficar de olho nos streamings

Tem lançamentos na Netflix, Crunchyroll, HBO Max para curtir e maratonar. Entre os destaques, Scott Pilgrim, Spy Family e Planeta dos Abutres

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 14:10

Todos os meses temos novas animações sendo lançadas nas plataformas digitais. Algumas são bem divulgadas, outras nem tanto. Por conta disso, correm o risco de algumas delas ficarem escondidas nos catálogos dos streamings.
Por isso, HZ resolveu listar 5 animações que estão nos streamings, ou que entrarão em breve, para que você possa acompanhar. Nesta lista, tem desenho animado para todos os gostos e idades. Passamos pela comédia, investigação, fantasia e ficção científica. E nada de conversinha que desenho é coisa para criança, o importante é se divertir assistindo.
*Vinícius Oliveira é editor de vídeos e apaixonado por filmes, séries, quadrinhos, animes e jogos que fazem parte da cultura geek

Veja Também

Versão de terror do Ursinho Pooh causa traumas em crianças

Alan Wake: relembre a história e referências do game para se jogar na sequência

Marvel muda tudo "O Demolidor" e Netflix anuncia nova live-action

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Animação Streaming Anime
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso
Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados