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Coluna Geek

Monstros Gigantes: 05 filmes para aqueles que são amantes do caos

Com o retorno de Godzilla aos cinemas, é sempre bom relembramos outras obras que dão destaque a monstros gigantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Novembro de 2023 às 11:00

Desde que o ser humano passou a se reunir para contar histórias, os monstros gigantes estão presentes nesse repertório. Sejam lendas ou filmes, quem não gosta de uma boa história apocalíptica onde os personagens enfrentam as mais diversas situações para sobreviver ao caos e aos monstros? Até existe um termo em japonês para esse tipo específico de produção, são os tokusatsus, filmes ou séries onde sempre existe essa batalha pela sobrevivência diante a uma ameaça gigante.
E em breve estreará tanto no streaming (Apple TV+) quanto nos cinemas novas produções de um dos mais famosos monstros gigantes de todos os tempos, Godzilla.
Pensando nisso, HZ listou 05 produções onde sobreviver a monstros gigantes é o tema central da história. Desde releitura de clássicos do cinema, como King Kong, aos horrores cósmicos que habitam um nevoeiro misterioso criado pela mente de Stephen King. Se você estiver em um lugar seguro, aperte o play e enfrente o caos.
*Vinícius Oliveira é editor de vídeos e apaixonado por filmes, séries, quadrinhos, animes e jogos que fazem parte da cultura geek

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