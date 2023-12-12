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93 anos

Silvio Santos faz rara aparição e recebe carinho de fãs na porta de casa

No vídeo, o apresentador recebe a canção 'parabéns para você' na porta de casa e aparece acompanhado de uma das filhas. A homenagem foi feita por alguns fãs
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 17:31

Silvio Santos em aparição no aniversário de 93 anos
Silvio Santos em aparição no aniversário de 93 anos Crédito: Reprodução/Instagram @colavitto
O apresentador Silvio Santos fez uma rara aparição na manhã desta terça-feira (12), dia em que completa 93 anos de idade. O dono do SBT recebeu alguns fãs na porta de sua casa, no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo.
No vídeo, Silvio Santos recebe a canção 'parabéns para você' e está acompanhado de uma das filhas, a mais velha, Cinthia Abravanel. Silvio abre um sorriso e dá um tchauzinho para os fãs.
Silvio não aparece em um programa de TV desde setembro de 2022, quando gravou as suas últimas participações em sua atração dominical, que está no ar desde os anos 1960.
A homenagem foi orquestrada pelo jornalista e fã incondicional do apresentador, Roger Turchetti, que reuniu uma caravana de fãs e levou até o local um carro de som para acorda-lo com músicas que marcaram sua trajetória, como "Silvio Santos Vem Aí", "Ritmo de Festa" e "É Hora de Brincar", além de canções do cantor espanhol Julio Iglesias, de quem Silvio é muito fã.
Durante a homenagem, que teve cobertura do Fofocalizando, Silvio insinuou que pode voltar à TV. "Estou muito feliz! E muito grato com esse presente dos fãs. A ideia é sensacional e me dá um gás para voltar", disse Silvio.
Hoje, o Programa Silvio Santos é comandado por Patrícia Abravanel. Em entrevista ao F5 em agosto, Patrícia diz que ainda tem esperança de Silvio fazer uma última participação no SBT.
"Acho que ele nunca vai se aposentar, ele pode não estar indo apresentar, mas segue muito participativo", afirma. "Para mim, ele sempre diz que vai apresentar o programa da semana que vem! Espero que ela vá, porque está todo mundo com saudades, inclusive eu (risos)."

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