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Angélica confirma que voltará à Globo com nova atração em 2024

A apresentadora, que deixou a Globo no fim de 2020, atualmente comanda o programa Angélica 50 & Tanto, exibido pelo GNT e em formato de quadro no Fantástico
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 12:28

A apresentadora Angélica, que deixou a Globo no final de 2020, comentou a possibilidade de voltar à emissora em 2024 durante o Roda Viva, nesta segunda (11). "Teremos outros trabalhos, sim. Não mais como era em formatos anteriores, mas em temporadas na Globo e no Globoplay", afirmou.
A apresentadora Angélica
A apresentadora Angélica Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress
Angélica não quis dar mais detalhes sobre a nova atração, que, segundo ela, não está nem roteirizada ainda. "Aí vem minha espiritualidade querendo manter tudo no segredo", disse.
Atualmente no comando do programa Angélica 50 & Tanto, exibido pelo GNT e em formato de quadro no Fantástico, Angélica, que ficou famosa com o hit "Vou de Táxi", também aparece na vinheta de final de ano da TV Globo ao lado do marido Luciano Huck dirigindo um táxi.
A apresentadora foi pela primeira vez ao Roda Viva, para ser entrevistada por uma bancada composta apenas por mulheres.

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