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Angélica defende a legalização do aborto durante o Roda Viva

Apresentadora diz que mulher tem de escolher o que fazer com o seu corpo e que o assunto não pode se misturar com religião
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 08:10

Angélica fala sobre abuso sexual que sofreu na adolescência
Angélica defende a legalização do aborto Crédito: Reprodução / Youtube
A apresentadora Angélica se posicionou a favor da legalização do aborto durante sua participação no Roda Viva, nesta segunda-feira. De acordo com a artista, a mulher deve ter o poder de escolha sobre o que fazer com o seu corpo e a discussão não pode se misturar com outros assuntos.
"Eu sou a favor que a mulher tenha escolha sobre o corpo, é ela quem tem que decidir", disse Angélica, no programa. Ela depois elogiou que o debate sobre o assunto esteja acontecendo: "É uma decisão que as mulheres têm que tomar".
"A gente vê a quantidade de menina que para de estudar por situações extremas, incluindo a do estupro", afirmou ainda. "A gente não tem que misturar assuntos, a gente tem que ser prático sobre o assunto."
Angélica dá sua primeira entrevista ao Roda Viva para divulgar o seu novo programa na Globo, 50 & Tanto, em que comemora cinco décadas de vida discutindo temas polêmicos.

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