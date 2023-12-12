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Três meses após trair Luísa Sonza, Chico Moedas pede desculpas a quem 'se sentiu decepcionado'

Youtuber se pronuncia agora e ainda agradece por ter levado bronca dos seguidores na época da exposição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 08:07

Chico Moedas se pronunciou pela primeira vez após exposição de traição por Luísa Sonza
Chico Moedas pede desculpas a quem 'se sentiu decepcionado' Crédito: Reprodução
Ex-namorado de Luísa Sonza, Chico Moedas usou as redes sociais nesta segunda-feira (11) para falar sobre a traição e o fim do relacionamento com a cantora. O youtuber, que quando foi exposto pela famosa no Mais Você em setembro, pediu respeito, desta vez, ele "agradeceu os esporros".
"Não ia conseguir vir aqui e não falar sobre isso. Eu queria pedir desculpas a quem gosta de mim e se sentiu decepcionado, quem se decepcionou e se sentiu triste de alguma forma, com o que rolou", começou Chico. "Depois de toda essa tempestade maluca queria agradecer os esporos, as mensagens... Tudo isso que rolou, não quero me estender muito nisso", afirmou.
Chico então explicou a razão do vídeo: ele voltou a produzir vídeos para o Youtube: "O motivo real de eu ter vindo aqui é para anunciar que vídeo do canal saiu. Se puder dar aquela moral, estamos juntos", finalizou Chico, que tinha até fechado os seus perfis oficiais após o fim do relacionamento.
A relação durou cerca de quatros meses e ganhou super exposição depois que a música "Chico" - que Luísa escreveu para o amado - foi lançada e chegou ao primeiro lugar nas plataformas digitais. Durante o programa comandado por Ana Maria Braga, a cantora leu um texto em que insinuava ter sido traída em um banheiro de um bar.

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