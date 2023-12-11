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Renaissance

Beyoncé negocia show em São Paulo em 2024, diz presidente da SPTuris

Segundo Gustavo Pires, existem conversas para que a cantora se apresente na capital paulista, mas não há nada concreto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 15:40

Beyoncé veste marca brasileira PatBo em show da Renaissance Tour
Beyoncé  está negociando para fazer shows em São Paulo em 2024 Crédito: Instagram@patbo
Beyoncé está negociando para fazer shows em São Paulo em 2024. A afirmação foi feita pelo presidente da São Paulo Turismo, a SPTuris, Gustavo Pires, em entrevista à rádio BandNews FM.
Segundo Pires, as apresentações da estrela do pop na cidade não estão garantidas, e dependem da vontade da cantora de fazer uma turnê pelo mundo. Mas, ele diz, as conversas já estão acontecendo.
"Existem conversas e existe uma negociação. Não está garantido. Depende muito mais de ela sair para uma turnê internacional. Mas a chance de ela sair para uma turnê internacional e não passar por São Paulo é muito pequena", afirmou.
Pires disse que muitos fãs pedem ingressos para o show de Beyoncé. Ele afirmou que a Prefeitura de São Paulo tem acompanhado as negociações entre a cantora americana e as empresas de eventos interessadas em trazê-la.
O presidente da SPTuris afirmou ainda que o Cirque du Soleil fará uma temporada de quatro meses em São Paulo. E também que a Prefeitura negocia a realização de um jogo oficial da National Football League, ou NFL, a principal liga de futebol americano, da temporada de 2024 - possivelmente na Neo Química Arena, o estádio do Corinthians.
Beyoncé agitou os Estados Unidos nos últimos meses com a turnê "Renaissance", a mais lucrativa da cantora, referente ao álbum de mesmo nome, lançado no ano passado. Um retrato das apresentações, com bastidores da estrada e cenas dos shows, estão no filme "Renaissance: A Film by Beyoncé".

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