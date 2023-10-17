Blue Ivy e Estere: internautas comentam performance das filhas de Beyoncé e Madonna no palco

Blue Ivy e Estere, filhas de Beyoncé e Madonna Crédito: Reprodução/Redes Sociais/Twitter

No último sábado, 14, Madonna deu início à turnê Celebration com um show na O2 Arena, em Londres, no Reino Unido. Quem chamou a atenção durante a apresentação foi Estere, sua filha de apenas 11 anos, que subiu ao palco para a performance da música Vogue.

Estere - que tem uma irmã gêmea, Stella - dançou o estilo voguing, que tem influência das passarelas de moda e da cultura ballroom dos anos 1990, enquanto a mãe e a irmã mais velha, Lourdes, eram "juradas" e seguravam placas com o número dez.

Simplesmente Estere, de 11 anos e filha da Madonna, arrasando no voguing na “Celebration Tour”. 💅✨

pic.twitter.com/3StcbQYRQe — POPTime (@siteptbr) October 16, 2023

A performance chamou a atenção nas redes sociais e impressionou fãs pela desenvoltura da menina. Antes de tocar, ela ainda deu uma "palhinha" como DJ.

A filha da @madonna tocando antes de ir dançar ❤️ pic.twitter.com/senRuKut3o — prafamilianaoachar (@werik_andrade) October 15, 2023

A performance fez com que internautas lembrassem de Blue Ivy, filha de Beyoncé, que também se apresentou ao lado da mãe na turnê Renaissance.

Beyoncé and Blue Ivy getting loose and getting low one final time 🥹❤️ pic.twitter.com/RV0T1JCxoN — Yoncé Vocals (@YonceVocals) October 8, 2023

A garota também tem 11 anos e acompanhou a cantora em 56 shows. Ela dançou ao lado da mãe durante a música My Power. Veja aqui.

"Quero uma batalha de dança das mini divas Estere e Blue Ivy", brincou uma internauta no X (antigo Twitter). "O futuro do pop salvo nas mãos da Blue Ivy, da Estere e da futura filha da Rihanna", disse outra pessoa.

Veja mais vídeo e a repercussão:

o nascimento de uma nova diva do pop AAAAAAAAA ela e a blue ivy daqui uns vão abalar! pic.twitter.com/19JOoQQnRb — blue (@bblowmymind) October 16, 2023

A FILHA DA MADONNA SEGUINDO OS PASSOS DE BLUE IVY E SERVINDO MT CUNTY NO PALCO pic.twitter.com/3BTfx4tujB — saint (@matrixivy) October 14, 2023

a filha da madonna no palco dançando se liga hein blue ivy! pic.twitter.com/NQbtE4evdI — ᴠɪɴɪ 🪩 (@vineyonce) October 14, 2023

tinha que ser filha da madonna mesmopic.twitter.com/Rh152l6S8e — isa (@madonnacefaIa) October 15, 2023

a evolução na confiança da blue Ivy 🤌🏽💙

pic.twitter.com/9aJhASCg2d — ray៹ fact check (@hii_ane) October 9, 2023

quero uma batalha de dança das mini divas estere e blue ivy https://t.co/xZMXDs8zlN — jogadora cara (@jgdcr21) October 16, 2023