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Espetáculo

Blue Ivy e Estere: internautas comentam performance das filhas de Beyoncé e Madonna no palco

Com apenas 11 anos, as duas impressionaram fãs em apresentações ao lado das cantoras; veja vídeos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 09:08

Blue Ivy e Estere, filhas de Beyoncé e Madonna
Blue Ivy e Estere, filhas de Beyoncé e Madonna Crédito: Reprodução/Redes Sociais/Twitter
No último sábado, 14, Madonna deu início à turnê Celebration com um show na O2 Arena, em Londres, no Reino Unido. Quem chamou a atenção durante a apresentação foi Estere, sua filha de apenas 11 anos, que subiu ao palco para a performance da música Vogue.
Estere - que tem uma irmã gêmea, Stella - dançou o estilo voguing, que tem influência das passarelas de moda e da cultura ballroom dos anos 1990, enquanto a mãe e a irmã mais velha, Lourdes, eram "juradas" e seguravam placas com o número dez.
A performance chamou a atenção nas redes sociais e impressionou fãs pela desenvoltura da menina. Antes de tocar, ela ainda deu uma "palhinha" como DJ.
A performance fez com que internautas lembrassem de Blue Ivy, filha de Beyoncé, que também se apresentou ao lado da mãe na turnê Renaissance.
A garota também tem 11 anos e acompanhou a cantora em 56 shows. Ela dançou ao lado da mãe durante a música My Power. Veja aqui.
"Quero uma batalha de dança das mini divas Estere e Blue Ivy", brincou uma internauta no X (antigo Twitter). "O futuro do pop salvo nas mãos da Blue Ivy, da Estere e da futura filha da Rihanna", disse outra pessoa.

Veja mais vídeo e a repercussão:

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