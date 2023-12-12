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Retorno

Após alta de Zé Neto, dupla anuncia data do retorno aos palcos

Zé Neto ainda deve voltar ao hospital e fazer outras consultas e exames para avaliar sua evolução
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 13:34

2º dia do Festival de Alegre tem Filipe Fernandes, Ana Castela, Dennis DJ, Zé Neto & Cristiano e Menos É Mais
 Zé Neto & Cristiano devem retornar aos palcos em breve Crédito: Arthur Louzada
Zé Neto e Cristiano devem retornar aos palcos no dia 28, em Xangrila (RS). A informação é da assessoria da dupla.
Zé Neto recebeu alta nesta segunda-feira (12) , após passar seis dias internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.
O músico deve fazer exercícios de fisioterapia respiratória e permanecer em repouso. Ele ainda deve voltar ao hospital e fazer outras consultas e exames para avaliar sua evolução.
Ele fraturou três costelas e levou pontos no braço esquerdo em um acidente de carro, além de sofrer uma contusão pulmonar.

O ACIDENTE

O acidente ocorreu na terça-feira (5), quando Zé Neto saía de seu rancho em Fronteira (MG) com destino a São José do Rio Preto (SP).
A Polícia Rodoviária Federal disse que o acidente com colisão lateral entre veículos contou com cinco vítimas. Além de Zé Neto, outra pessoa também se machucou gravemente. As outras três tratam ferimentos leves - uma delas é menor de idade, segundo informações preliminares da PRF.

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