Silvio Santos, que completa 93 anos nesta terça (12), previu estar 'quase morto' aos 92

Silvio Santos, que completa 93 anos nesta terça-feira (12), achou que estaria "quase morto" aos 92.
Apresentador questionou "para que" viver até os 92 anos sem sexo. "[Vou estar] quase morto, você quer o quê? Se eu não tiver morto, eu vou estar quase morto. Para que um homem quer viver até 92 anos se não tem mais sexo, não tem mais nada?", disse em resposta a Leo Dias em 2018.
Na ocasião, Silvio tinha 87 anos e previu como estaria em 5 anos. A situação aconteceu no Jogo das Três Pistas do Programa Silvio Santos (SBT).