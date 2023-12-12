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Aniversário

Silvio Santos, que completa 93 anos nesta terça (12), previu estar 'quase morto' aos 92

Apresentador questionou "para que" viver até os 92 anos sem sexo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 13:30

O apresentador e empresário, Silvio Santos
O apresentador e empresário, Silvio Santos Crédito: Moacyr Lopes Júnior/Folhapress
Silvio Santos, que completa 93 anos nesta terça-feira (12), achou que estaria "quase morto" aos 92.
Apresentador questionou "para que" viver até os 92 anos sem sexo. "[Vou estar] quase morto, você quer o quê? Se eu não tiver morto, eu vou estar quase morto. Para que um homem quer viver até 92 anos se não tem mais sexo, não tem mais nada?", disse em resposta a Leo Dias em 2018.
Na ocasião, Silvio tinha 87 anos e previu como estaria em 5 anos. A situação aconteceu no Jogo das Três Pistas do Programa Silvio Santos (SBT).

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