Beyoncé é acusada por artista de usar sua obra sem permissão em turnê

Foto de Beyoncé em show da turnê 'Renaissance' ao lado da arte de Hajime Sorayama Crédito: Reprodução/Instagram

Beyoncé está sendo acusada pelo artista Hajime Sorayama de usar seu trabalho sem permissão na turnê de "Renaissance".

Sorayama postou nas redes sociais alguns desenhos que fez de mulheres vestidas em uma armadura robotizada, similar ao figurino usado por Beyoncé em parte do seu show.

"Ei, @beyonce, você podia ter me pedido 'oficialmente', assim eu podia ter feito um trabalho melhor para você, assim como fiz para o @theweeknd", escreveu o artista no X, ex-Twitter.

Na postagem, o artista se refere ao The Weeknd, para quem colaborou na criação artística de alguns shows.