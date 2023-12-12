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Beyoncé é acusada por artista de usar sua obra sem permissão em turnê

Hajime Sorayama, que já trabalhou para The Weeknd, apontou semelhanças entre seus desenhos e figurino em 'Renaissance'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 13:26

Foto de Beyoncé em show da turnê 'Renaissance' ao lado da arte de Hajime Sorayama
Foto de Beyoncé em show da turnê 'Renaissance' ao lado da arte de Hajime Sorayama Crédito: Reprodução/Instagram
Beyoncé está sendo acusada pelo artista Hajime Sorayama de usar seu trabalho sem permissão na turnê de "Renaissance".
Sorayama postou nas redes sociais alguns desenhos que fez de mulheres vestidas em uma armadura robotizada, similar ao figurino usado por Beyoncé em parte do seu show.
"Ei, @beyonce, você podia ter me pedido 'oficialmente', assim eu podia ter feito um trabalho melhor para você, assim como fiz para o @theweeknd", escreveu o artista no X, ex-Twitter.
Na postagem, o artista se refere ao The Weeknd, para quem colaborou na criação artística de alguns shows.
Segundo o TMZ, muitos fãs notaram a semelhança entre as roupas de Beyoncé e as criações de Soroyama e assumiram que a autoria do figurino usado no show era do artista.

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