Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Estreia de Rafa Kalimann vira chamariz comercial de próxima novela das sete da Globo
Novela

Estreia de Rafa Kalimann vira chamariz comercial de próxima novela das sete da Globo

Influenciadora vai atuar em 'Família É Tudo', trama que entra no lugar de 'Fuzuê' em março
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 13:37

Look de Rafa Kalimann em evento da Victoria's Secret
Rafa Kalimann vai atuar em 'Família É Tudo' Crédito: Eusébio Mendonça/Divulgação
A escalação de Rafa Kalimann em um papel importante de "Família É Tudo", próxima trama das sete da Globo, já tem surtido efeitos na produção. Empresas têm procurado o comercial da emissora interessados em ações publicitárias que aproveitem a influenciadora na produção de Daniel Ortiz.
Uma delas é a Brahma, que tem Kalimann como uma de suas garotas-propaganda. A ideia é fazer uma ação com a ex-BBB durante uma cena da novela, além de também colocar comerciais da marca nos intervalos do folhetim.
O fato está sendo comemorado pela Globo, porque procura publicitária é algo que conta muito na emissora atualmente. Antecessora de "Fuzuê", que atualmente ocupa a faixa, "Vai na Fé" bateu o recorde comercial do horário recentemente, por exemplo.
Rafa Kalimann não é assunto nos bastidores somente por essa questão. Nas primeiras gravações de "Família É Tudo", cuja estreia deve ocorrer em março de 2024, seu esforço e dedicação têm sido elogiados internamente. A influenciadora estudou teatro e fez cursos desde sua saída do BBB, em 2020.
Outro que tem dado o que falar entre a equipe da nova das sete foi a troca de nome da trama. É unânime que o provisório "A Vovó Sumiu" era muito mais bem aceito do que o definitivo, considerado ruim e genérico.
"Família É Tudo" contará a história de uma avó, interpretada por Arlete Salles, que desaparece durante um cruzeiro sem deixar rastros em meio a uma briga de família. Por causa disso, seus cinco netos precisam se unir para encontrá-la. Os jovens são Electra (Juliana Paiva), Vênus (Nathalia Dill), Júpiter (Thiago Martins), Plutão (Isacque Lopes) e Andrômeda (Ramille).
O elenco também contará com nomes como Cris Vianna, Grace Gianoukas, Jayme Matarazzo, Renato Goés e Raphael Logan, que será o grande vilão da história. Daphne Bozaski, Ana Hikari, Jayme Periard e Daniel Rangel são outros atores confirmados.

Veja Também

Beyoncé é acusada por artista de usar sua obra sem permissão em turnê

Silvio Santos, que completa 93 anos nesta terça (12), previu estar 'quase morto' aos 92

Após alta de Zé Neto, dupla anuncia data do retorno aos palcos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos globo Rafa Kalimann Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Nas redes sociais, o anúncio do futuro endereço da loja Celga
Loja Celga divulga novo endereço e data da inauguração em Vitória
Imagem de destaque
Adicional de periculosidade para motociclistas: proteção ou ilusão?
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Segundo maior produtor de petróleo do Brasil, ES patina em pesquisa e inovação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados