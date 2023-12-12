Estreia de Rafa Kalimann vira chamariz comercial de próxima novela das sete da Globo

Rafa Kalimann vai atuar em 'Família É Tudo' Crédito: Eusébio Mendonça/Divulgação

A escalação de Rafa Kalimann em um papel importante de "Família É Tudo", próxima trama das sete da Globo, já tem surtido efeitos na produção. Empresas têm procurado o comercial da emissora interessados em ações publicitárias que aproveitem a influenciadora na produção de Daniel Ortiz.

Uma delas é a Brahma, que tem Kalimann como uma de suas garotas-propaganda. A ideia é fazer uma ação com a ex-BBB durante uma cena da novela, além de também colocar comerciais da marca nos intervalos do folhetim.

O fato está sendo comemorado pela Globo, porque procura publicitária é algo que conta muito na emissora atualmente. Antecessora de "Fuzuê", que atualmente ocupa a faixa, "Vai na Fé" bateu o recorde comercial do horário recentemente, por exemplo.

Rafa Kalimann não é assunto nos bastidores somente por essa questão. Nas primeiras gravações de "Família É Tudo", cuja estreia deve ocorrer em março de 2024, seu esforço e dedicação têm sido elogiados internamente. A influenciadora estudou teatro e fez cursos desde sua saída do BBB, em 2020.

Outro que tem dado o que falar entre a equipe da nova das sete foi a troca de nome da trama. É unânime que o provisório "A Vovó Sumiu" era muito mais bem aceito do que o definitivo, considerado ruim e genérico.

"Família É Tudo" contará a história de uma avó, interpretada por Arlete Salles, que desaparece durante um cruzeiro sem deixar rastros em meio a uma briga de família. Por causa disso, seus cinco netos precisam se unir para encontrá-la. Os jovens são Electra (Juliana Paiva), Vênus (Nathalia Dill), Júpiter (Thiago Martins), Plutão (Isacque Lopes) e Andrômeda (Ramille).