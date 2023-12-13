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Música

Alok supera Anitta como artista nacional mais ouvido fora do Brasil no Spotify

'Montagem', dos MCs GW e Menor, que estão entre os destaques, com S3BZS, foi a música brasileira mais ouvida no exterior
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 08:25

O DJ Alok
O DJ Alok foi o artista brasileiro mais ouvido no exterior Crédito: Instagram/@alok
Alok foi o artista brasileiro mais ouvido no exterior, superando Anitta, de acordo com a retrospectiva 2023 do Spotify. A cantora, líder da lista em 2022, ficou em segundo lugar. O terceiro lugar é do rapper Crazy Mano, seguido de Mc GW, e Mc Menor do Alvorada.
"Mostagem", de GW, Menor e S3BZS, foi a música brasileira mais reproduzida no exterior, seguida de "No Se Ve", por Emilia, Ludmilla e Zecca e "Automotivo Bibi Fogosa", por Bibi Babydoll e Dj Brunin XM. "Deep Down", por Alok, Ella Eyre, Kenny Dope e Never Dull, e "Parado no Bailão", por MC Gury e MC L da Vinte, completam a lista.
O gosto estrangeiro destoa do nacional, que prefere o sertanejo aos outros gêneros. A cantora Ana Castela foi a artista mais ouvida pelos brasileiros em 2023 no Spotify. Henrique e Juliano estão na segunda posição e MC Ryan no terceiro lugar. Nome mais ouvido pelo Brasil no ano passado, Marília Mendonça aparece em quarto lugar, à frente da dupla sertaneja Jorge e Matheus.

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