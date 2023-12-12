Capixaba participa de novo clipe dos rappers Jack Harlow e Dave

Vinny Garcia participou de novo clipe dos rappers Jack Harlow e Dave Crédito: Reprodução/Acervo pessoal/Youtube/Lyrical Lemonade

É só olhar ao nosso redor que lá estão elas: as cores. Tanto nos detalhes do dia a dia quanto nas grandes produções hollywoodianas, o colorido se faz presente. Inclusive, muitas pessoas trabalham com esse universo, como o capixaba Vinny Garcia, um colorista de audiovisual.

Morador de Vila Velha, o jovem de 29 anos foi recentemente convidado para participar do novo clipe do americano Jack Harlow e do britânico Dave, intitulado “Stop Giving Me Advice”. O projeto, que já está disponibilizado no Youtube, conta com um jogo de cores entre o preto e branco e o amarelo - presente na gravata do rapper.

Como para bom entendedor, meia explicação basta, é exatamente nessa brincadeira de cores que está o trabalho de Vinny. Em conversa com HZ, o colorista revelou que foi o próprio diretor do clipe, Cole Bennett, que se interessou por seu talento. Nomes como Justin Bieber, Eminem e Drake estão no currículo de Bennett.

Tudo começou quando uma pessoa que trabalha com ele me seguiu no Instagram. Teve um dia que ele me mandou mensagem dizendo que iria me envolver em um projeto. Até que o próprio Cole Bennett me ligou convidando para participar do clipe. Ele já falou como seria todo o projeto. Disse que seria o lançamento do Jack Harlow e Dave”

Vinny Garcia participou de novo clipe dos rappers Jack Harlow e Dave Crédito: Arquivo pessoal

Foram quatro dias intensos até tudo ficar pronto. Vinny explica que, basicamente, a maioria dos vídeos em sua versão original é gravada em formato cru. Depois, ele faz todas as correções de cores e aplica as chamadas “cores intencionais” - como foi o caso do amarelo no clipe de Harlow. “Ele falou que seria para isolar a gravata em amarelo e deixar o resto em preto e branco. Mas acredita que também fizemos uma versão ao contrário?”, revelou.

Essa parte artística que o colorista capixaba atua é feita de acordo com a criatividade do diretor da produção. Depois de pronto, o trabalho de Vinny resultou em um elogio de Bennett nas redes sociais. “Foi um dos trabalhos mais divertidos que já tive com um colorista, obrigado”, escreveu Cole que garantiu para Vinny que certamente fará mais trabalhos com ele.

TRAJETÓRIA

O sucesso de Vinny Garcia não é por acaso. O capixaba já esteve envolvido em grandes projetos de artistas do Espírito Santo, como Cesar MC, Budah, Dudu MC e VK Mac. Entre os clipes de maior projeção que trabalhou, o vídeo de “Primavera Fascista”, produzido por Tibery, já conta com mais de 6 milhões de visualizações.

Formado em Direito, o capixaba disse que nunca atuou na área. Segundo Vinny, sua faculdade ficava perto de um estúdio de música - local que sempre ia após as aulas e o estágio. “Eu sempre gostei da área de cores no audiovisual. Aprendi tudo que sei através de vídeos na internet e fui me dedicando nas redes sociais. A virada de chave foi quando passei a fazer conteúdos em inglês também”, afirmou.