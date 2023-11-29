De freestyle em live a novo single: Dudu MC lança “Alô Amor”

Dudu MC lança sua nova faixa de trabalho, intitulada "Alô Amor" Crédito: Ellen Ribeiro

“Esse texto poderia começar rimando para você. Se não perceber, pode ficar sem entender. É que o mestre do freestyle não está no HZ, por aqui, apenas sei escrever”. É com essa tentativa de rimar, que apresentamos o novo trabalho do trapper capixaba Dudu MC, na faixa “Alô Amor”, lançada no dia 17 de novembro.

Para espanto de uns, mas nem tanto dos fãs, a letra foi feita de uma só vez durante uma live na rede social do artista. Através da arte do freestyle, cena pela qual Dudu é bastante conhecido, a canção saiu do forno com produção musical assinada por TR3VAS, nome responsável também por “Mensagem” – com a participação de Menor MC e Kailê. Só as prévias da track já somavam mais de 430 mil visualizações antes mesmo do seu lançamento.

“Acho que se não tivesse tido essa primeira repercussão no início a música nem teria saído. Estava fazendo um freestyle na live, simplesmente comecei a rimar e dizê-la de uma vez. A galera se impressionou muito pelo fato de ter feito na hora. Faz um tempo que eu não tinha esse contato direto com o público”, contou Dudu.

Apesar do processo de criação ter sido momentâneo, o capixaba de apenas 20 anos revelou que a história de “Alô Amor” não retrata um momento pessoal em sua vida. Segundo Dudu, a música fala sobre algo em comum para muita gente: relacionamentos que não deram certo. "São pedaços de histórias distintas. ‘Quem nunca teve algum problema no relacionamento?’ (risos). É uma música que fala sobre a vida, quando estamos amando mesmo. Posso dizer que são conversas em comum que, muitas vezes, as pessoas não sabem comunicar".

A inspiração vem de tudo que eu experimentei, meu processo de composição vem muito de mim, como artista e pessoa. Acredito que chegou o momento para estudar mais a minha história e enxergar novos limites.

A faixa, que chega em todas as plataformas de áudio pela Som Livre, conta ainda com um videoclipe, disponibilizado no canal oficial do artista no YouTube . Com cenas em São Paulo, o vídeo já ultrapassou a marca de 343 mil visualizações. “Eu gosto muito da estética dos anos 2000. Pensamos em trazer essa sensação nostálgica que aproxima o público, fugindo um pouco das masters. O clipe de rap é fácil de identificar, tem a parte apelativa, mas também te ambienta”, afirma.

ANO DE OURO

Entre os trabalhos do capixaba em 2023, podemos destacar o clipe da faixa “Procurado” – que integra a tracklist do álbum “2002” -, além dos singles “Mensagem”, “Lista de Contato” e “Nem Tô no Meu Pico”. Nas plataformas de áudio e vídeo Dudu registra números expressivos: são mais de 92 milhões de visualizações em seu canal no YouTube e 2,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Em outubro, o rapper também foi indicado ao Prêmio Multishow 2023.

“Muitas coisas neste ano foram uma virada de chave na minha cabeça. Fiquei feliz demais com a indicação para o Prêmio Multishow, a Budah e outros amigos entraram em contato comigo na hora. Na verdade, a maior vitória foi a música indicada, que foi ‘Mensagem’. Desde o início sabia que era um lançamento muito bom. Apesar de não ter levado desta vez, a indicação em si já foi muito forte”

A CENA NO ES

Criado em Itararé, Vitória, o jovem trapper destaca que a cena do rap e do trap cresceu bastante nos últimos anos no Estado. Entretanto, ele ressalta que ainda faltam investimentos. Para ele, existe uma gama extensa de artistas no Espírito Santo que carece de eventos e instituições que movimentam a cena musical capixaba.

“Acho que a cena do rap e trap vem crescendo muito. Temos o VK, a Budah, o Cesar MC, PTK, além de muitos coletivos que fazem um trabalho diferente. Estou vendo de perto esse crescimento em diversos lugares, como São Mateus e Cariacica. Acredito que podemos esperar muita coisa boa pela frente. Apesar disso, também enxergo a falta de eventos que fomentem ainda mais a cultura, ainda mais por perceber que está vindo uma safra muito boa de artistas de todos os gêneros”, ressalta.

PLANOS PARA 2024

Dudu acredita que muitos sonhos podem se tornar realidade, inclusive os seus. Para 2024, o capixaba deixou claro que seus fãs podem esperar bastante conteúdo - mas fez um certo suspense se um álbum está vindo por aí. Enquanto aguardamos as próximas novidades, temos a certeza de uma coisa: agora é hora de colher os frutos.