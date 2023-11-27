  • 'Não me acho bonita e não me sinto confortável', diz Sandy sobre ficar sem maquiagem
'Não me acho bonita e não me sinto confortável', diz Sandy sobre ficar sem maquiagem

Cantora fez reflexão sobre uso de filtros nas redes sociais em programa de Angélica
Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 11:01

Sandy participou do programa especial de 50 anos da apresentadora Angélica Crédito: Alexandre Virgilio
O programa de Angélica para celebrar seus 50 anos estreou na noite de domingo (26). O primeiro episódio teve como convidadas Fernanda Souza, Maisa e Sandy. E foi um comentário da cantora que surpreendeu internautas e está repercutindo nas redes sociais.
Ela comentou sobre a ausência do uso de filtros em fotos e afirmou que não consegue fazer o mesmo porque não se sente confortável das pessoas a verem nua e crua. Até dentro de casa, comentou, é raro estar sem algo no rosto.
"Eu não me acho bonita e não me sinto confortável. Acho que é porque cresci assim, me vendo arrumada e maquiada. A minha cara é essa pronta que as pessoas veem e sem maquiagem, não é a minha cara. Estou desacostumada com a minha cara normal."
Um usuário escreveu no X (antigo Twitter) que achou o comentário forte. O influenciador Maicon Santini comentou que gostaria de dar um abraço na cantora. O perfil @_brucarolina95 relembrou que, quando criança, a artista era uma referência.
"É engraçado e triste perceber que a Sandy não é resolvida com a aparência porque todos sabemos que ela é lindíssima, por isso é triste ela não conseguir se enxergar bonita sem maquiagem ou filtro. Quem nunca quis ser como ela quando criança?"

