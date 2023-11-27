Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Alexandre Correa diz que Ana Hickmann estava alcoolizada no dia da agressão

À Quem empresário afirma que briga "se tornou acalorada pelo destempero emocional" dela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 08:27

Apresentadora Ana Hickmann e seu marido Alexandre Correa
Apresentadora Ana Hickmann e Alexandre Correa Crédito: Instagram/ @ahickmann
Após o anúncio da entrevista de Ana Hickmann ao Domingo Espetacular (Record), o empresário Alexandre Correa comentou as declarações da apresentadora. Em entrevista à Quem, ele disse que o discurso dela não condiz com o de uma "mulher traumatizada" e afirma que a ex-mulher estava alcoolizada no momento da briga que resultou em uma denúncia por lesão corporal e violência doméstica contra o empresário.
Correa falou em uma "verdadeira injustiça por parte de Ana". Sobre o dia da briga, ele disse que fazia um calor insuportável em Itu, onde o casal morava, e que a apresentadora "já tinha feito a ingestão de quase uma garrafa de vinho tinto".
"Eu não bebo há cinco anos", afirmou o empresário. "E a Ana, toda vez que faz ingestão de álcool, nos últimos tempos, se tornou extremamente agressiva comigo na frente de todo mundo. Eu já fui, incontáveis vezes, humilhado por Ana Hickmann após ela fazer ingestão de álcool."
Ele disse que a discussão "se tornou acalorada pelo destempero emocional que Ana Hickmann estava em função de ter tomado quase uma garrafa de vinho inteira". Negou ter ameaçado dar uma cabeçada na apresentadora, o que ela afirma ter acontecido.
À Quem o empresário também negou que Alezinho, filho do ex-casal, estivesse presente no momento da briga. "As empregadas Maria e Valéria pegaram o Alexandre e levaram ele para o cômodo para que ele não visse a briga. Portanto, quando ela diz que o Alexandre viu, ela mente. Tal como ela omite o fato de estar alcoolizada. A Ana mente e omite."
Segundo ele, os dois já dormiam em camas separadas há cinco meses.
Correa disse também que pensa em ir embora do Brasil e que seus pais estão devastados com tudo o que aconteceu.
Neste sábado (25), ele afirmou que quer agilizar a separação por causa do filho. Ana Hickmann entrou com um pedido de medida protetiva de urgência contra o ex-marido na quarta-feira (22).

Veja Também

Natalie Portman diz que é contra crianças trabalhando em Hollywood: 'Devem brincar e estudar'

Ana Hickmann pede medida protetiva de urgência contra Alexandre Correa

Ana Hickmann revela que pai batia na mãe: 'Jurei que nenhum homem me faria isso'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ana Hickmann Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados