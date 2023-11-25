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Ana Hickmann pede medida protetiva de urgência contra Alexandre Correa

Defesa afirma que empresário quer o divórcio; assessoria diz que apresentadora 'confia na Justiça'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Novembro de 2023 às 10:57

Ana Hickmann e Alexandre Correa
Ana Hickmann e Alexandre Correa Crédito: Instagram/Reprodução
Ana Hickmann entrou com um pedido de medida protetiva de urgência contra o marido, Alexandre Correa nesta quarta-feira (22) A apresentadora entrou com o recurso duas semanas depois dela ter registrado um boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica contra o empresário.
Em conversa com a reportagem, o advogado de Hickmann, Enio Murad, explicou que pedido foi feito um dia antes do apartamento de Alexandre Correa, no bairro de Perdizes, São Paulo, ter sido vistoriado pela polícia.
Enio ainda ressaltou que o empresário tinha se prontificado a abrir o imóvel e, por isso, considerou "sem justa causa" um possível arrombamento, conforme alega a defesa do ex-marido da apresentadora. Sobre um pedido de divórcio feito por Alexandre, nesta sexta-feira (24), ele comentou: "Sim. Ele pediu o divórcio".
A reportagem entrou em contato com a assessoria da apresentadora, que disse que "todos os processos estão sob segredo de justiça e, por esse motivo, não estamos autorizados a fornecer informações". Ainda que "Ana Hickmann confia na justiça e já prestou todos os esclarecimentos necessários".

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