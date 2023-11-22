Alexandre Correa se pronuncia sobre novas acusações de ameaça contra Ana Hickmann

Alexandre Correa se pronunciou nas redes sobre caso de agressão contra Ana Hickmann Crédito: O empresário Alexandre Correa - Bruno Poletti/Folhapress

Alexandre Correa se pronunciou sobre supostas acusações de ameaças contra Ana Hickmann. No dia 11 de novembro, a apresentadora denunciou o marido por violência doméstica e lesão corporal.

O empresário confessou agressão e se disse arrependido, porém, nesta quarta-feira, 22, ele negou rumores de que estaria ameaçando Ana com supostas provas comprometedoras. No seu perfil no Instagram, ele afirmou que não fala com a ex-companheira desde a briga.

Alexandre Corrêa aparece nos stories pedindo retratação de veículo de comunicação por matéria que ele diz não condizer com a verdade pic.twitter.com/5f67c6he52 — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) November 22, 2023

“É mentira! Eu não tenho prova alguma contra Ana Hickmann. Ana Hickmann é uma mulher de imagem e conduta ilibada. Número dois: eu não estou fazendo ameaça alguma, mesmo porque eu não falo com Ana Hickmann desde o ocorrido, no sábado retrasado”, disse Alexandre nos stories.

“[Peço] cuidado com o que está sendo publicando, está passando do ponto, passando dos limites, já não é nem mais questão de criatividade, isso é muito sério o que vocês estão fazendo e isso prejudica a Ana, a mim, a família e os negócios”, reiterou.