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Alexandre Correa se pronuncia sobre novas acusações de ameaça contra Ana Hickmann

‘Ana Hickmann é uma mulher de imagem e conduta ilibada’, disse o empresário nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 20:03

Alexandre Correa
Alexandre Correa se pronunciou nas redes sobre caso de agressão contra Ana Hickmann Crédito: O empresário Alexandre Correa - Bruno Poletti/Folhapress
Alexandre Correa se pronunciou sobre supostas acusações de ameaças contra Ana Hickmann. No dia 11 de novembro, a apresentadora denunciou o marido por violência doméstica e lesão corporal.
O empresário confessou agressão e se disse arrependido, porém, nesta quarta-feira, 22, ele negou rumores de que estaria ameaçando Ana com supostas provas comprometedoras. No seu perfil no Instagram, ele afirmou que não fala com a ex-companheira desde a briga.
“É mentira! Eu não tenho prova alguma contra Ana Hickmann. Ana Hickmann é uma mulher de imagem e conduta ilibada. Número dois: eu não estou fazendo ameaça alguma, mesmo porque eu não falo com Ana Hickmann desde o ocorrido, no sábado retrasado”, disse Alexandre nos stories.
“[Peço] cuidado com o que está sendo publicando, está passando do ponto, passando dos limites, já não é nem mais questão de criatividade, isso é muito sério o que vocês estão fazendo e isso prejudica a Ana, a mim, a família e os negócios”, reiterou.
Até o momento, esses vídeos são os únicos registros no perfil do empresário, que apagou todas as fotos e deixou de seguir Ana.

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