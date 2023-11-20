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Ana Hickmann anuncia "vida nova": "Saiba que essa mãe vai lutar pelo seu pequeno"

"Os dias estão difíceis, mas essa mãe aqui está lutando", ela disse, nove dias após denunciar agressão do marido; empresário confessou agressão e se disse arrependido
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Novembro de 2023 às 18:00

Ana Hickmann anuncia
Ana Hickmann anuncia "vida nova" pelas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram
Ana Hickmann postou uma selfie com a frase "vida nova" nesta segunda-feira, 20, em seu perfil no Instagram. A imagem foi divulgada horas depois de a apresentadora escrever mensagens em seu canal de transmissão no aplicativo dizendo: "Saiba que essa mãe aqui vai lutar por seu pequeno".
No dia 11 de novembro a apresentadora denunciou o marido, Alexandre Correa, por violência doméstica e lesão corporal. O empresário confessou agressão e se disse arrependido (veja o pronunciamento completo dele mais abaixo).
“Oi, turma. Preciso dizer que hoje foi um dia bom. Junto com meu filho pela primeira vez conseguimos sorrir um pouco. Os dias estão difíceis, mas essa mãe aqui está lutando. Hoje na oração do meu filho, ele pediu pro Papai do Céu ajudar a mamãe a resolver todos os problemas. Tenho mais que um filho, tenho um anjo na minha vida. E que me enche de energia pra seguir. Não sou super mulher. Mas queria dizer que não vou baixar a guarda. Muito obrigada por todo o apoio de vocês”, ela escreveu na noite de domingo, 19.
Depois, Ana gravou uma mensagem em áudio: “Muito obrigado por todo apoio, por todo o carinho. Saibam que essa mulher aqui, essa mãe vai lutar. Vai lutar pelo seu pequeno, vai lutar pela vida, vai lutar pela alegria. Amanhã é um novo dia e eu conto com vocês do meu lado.”
Confira o pronunciamento de Alexandre um dia após a denúncia de agressão, na íntegra:
“De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências.
Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno.
Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza.
Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no meu escritório”.

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