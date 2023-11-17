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Violência doméstica

Ana Hickmann divulga novo vídeo de desabafo após agressão: 'Não está tudo bem'

Apresentadora disse que defenderá o filho e agradeceu aos fãs: "Infelizmente muitas mulheres passam ou já passaram pelo que eu vivi"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 15:08

Ana Hickmann
Ana Hickmann usou as redes sociais para falar sobre os problemas familiares Crédito: Reprodução | Instagram
A apresentadora Ana Hickmann divulgou um vídeo, na noite desta quinta-feira (16), após ter registrado um boletim de ocorrência por ter sofrido uma agressão do marido, Alexandre Correa. Em clipe intitulado "Comunicado oficial", em seu canal no YouTube, ela comentou sobre os próximos passos e como está se sentindo.
"Existem muitas coisas que precisam serem ditas, mas em respeito ao meu filho e também ao meu processo, isso vai acontecer no momento e na hora certa", começou ela, que emendou um agradecimento aos fãs pelo apoio. "Só quero agradecer o apoio e as mensagens de carinho que tenho recebido de vocês por aqui, nas redes sociais e na televisão. Infelizmente muitas mulheres passam ou já passaram pelo que eu vivi e eu espero que, assim como eu, elas também tenham uma rede de apoio."
Ana Hickmann frisou o quanto não está bem. "Dessa vez eu não vou abrir meu vídeo falando 'Oi pessoal, tudo bem?', porque não está tudo bem! Está longe de estar tudo bem! Mas como eu disse na segunda-feira, quando voltei ao trabalho, no final do programa Hoje em Dia, eu ainda não estou pronta para falar sobre determinadas coisas. Porque aqui ainda está muito machucado."
A apresentadora da Record também destacou que o filho Alexandre presenciou o embate dela com o marido. "Eu não sou apenas mulher, eu sou mãe. Essa mãe vai defender de todas as formas o seu pequeno, o seu filho", disse. "Meu filho é a coisa mais importante da vida para mim. Por isso não estou pronta para falar, ele tem que estar protegido."
Por fim, ela afirmou que esperava ver uma "mudança na história" com o ocorrido, já que outras mulheres passam pelo mesmo que ela. Além disso, Ana promete dar mais detalhes da agressão em breve.
"Não tivemos conteúdo aqui porque não tinha motivo de alegria, para colocar nada de bom. Não foi nem um pouco feliz. Não vem sendo nem um pouco feliz. Vem sendo muito difícil, aliás. Eu não vou parar de viver, de ser feliz, de lutar, de cuidar do meu filho."

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