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Irmã de Ana Hickmann faz post de apoio após denúncia de agressão

Caso de agressão veio a público no sábado (11) quando a apresentadora registou um boletim de ocorrência contra o marido
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 16:53

Ana Hickmann e sua irmã Isabel Hickmann
Ana Hickmann e sua irmã Isabel Hickmann Crédito: Instagram/ @isabelhickmann
Isabel Hickmann, irmã de Ana Hickmann, pulicou nesta terça-feira uma mensagem de apoio à apresentadora no Instagram. Ana registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica contra o marido, Alexandre Correa, no domingo (12).
"A vida sempre nos obrigou a ser fortes. Dessa vez não será diferente e vai ficar tudo bem. Família", escreveu Isabel por cima de uma foto em que aparece sorrindo ao lado da irmã.
A irmã da apresentadora fez story apoiando Hickmann após denúncia de agressão
A irmã da apresentadora fez story apoiando Hickmann após denúncia de agressão Crédito: Instagram/ @isabelhickmann
Nesta segunda-feira (13), o marido da Hickmann confirmou ter agredido a mulher. No Instagram, ele negou ter dado uma cabeçada nela, como havia sido divulgado.
A briga teria começado por volta das 15h30, segundo o boletim de ocorrência feito por Hickmann, quando ela conversava com o filho na cozinha de sua casa em Itu, em São Paulo. Correa teria iniciado uma discussão, assustando o menino de dez anos.
O boletim diz ainda que Correa pressionou a apresentadora contra a parede e ameaçou desferir cabeçadas nela. Quando ela se desvencilhou e correu para a área externa para pegar o celular e ligar para a polícia, o empresário teria fechado com força uma porta, prendendo e ferindo o braço esquerdo da mulher.
Quando a polícia chegou à casa do casal, Correa já havia saído. Hickmann foi sozinha até o hospital Santa Casa de Itu. Em seguida, foi escoltada pela polícia até a delegacia central da cidade, onde registrou o boletim de ocorrência. Ela não solicitou medida protetiva.
A apresentadora sobre o caso no encerramento do programa Hoje em Dia desta segunda-feira (13). "Queria agradecer pelas mensagens. Assim que estiver mais forte, trarei tudo o que está no meu coração."

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