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Caso Hickmann

Humorista afirma ter sido ameaçada por marido de Ana Hickmann

Mhel Marrer teria sido ameaçada por Alexandre Correa após fazer um suposto comentário criticando o programa 'Tudo É Possível'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 16:03

A humorista Mhel Marrer afirmou ter sido ameaçada pelo marido de Ana Hickman
A humorista Mhel Marrer afirmou ter sido ameaçada pelo marido de Ana Hickman Crédito: Reprodução/ Instagram
A comediante Mhel Marrer revelou, na segunda-feira, 14, que Alexandre Correa a ameaçou quando ela trabalhava como jurada do concurso de humor “Tudo É Possível”, do Legendários, na Record TV. Ana Hickmann, esposa do empresário, apresentava o quadro. Todos os envolvidos foram procurados, mas ainda não se pronunciaram.
“Eu estava num grupo fechado de humoristas que só falam o que não presta no Facebook. E a minha língua venenosa falou mal do programa, contou que o concurso era marmelada e ainda tirou sarro de uma galera da equipe”, disse Mhel Marrer em publicação no Instagram.
Depois disso, um comediante que estava no grupo e no concurso mostrou a mensagem de Mhel na rede social para os produtores do Tudo É Possível.
“No dia seguinte, o marido da Ana Hickmann arruma meu número não sei onde e liga me xingando. Batemos boca. Quando ele começou a me ameaçar, eu catei minha câmera e avisei que estava filmando e foi isso aí que consegui gravar”, completou.
A humorista Mhel Marrer
A humorista Mhel Marrer Crédito: Instagram/ @mhelmarrer

‘Você vai se dar mal’

Na gravação, segundo Mhel, Alexandre diz: “Vou falar, você tá querendo levar a coisa pro lado errado. Não faz isso, parceiro. Você vai se dar mal, você vai se dar mal, não vai ser legal”.
A comediante respondeu Alexandre e pediu desculpas: “Prometo não fazer mais nada disso. Eu entendo, eu respeito, principalmente o seu poder, porque eu sei que você tem poder pra qualquer coisa, inclusive pra acabar com a minha família se precisar um dia”.
Para completar, ele teria falado mal do programa no final da filmagem. “Inclusive, eu tenho tanto poder que sou obrigado a fazer a minha esposa apresentar um programa com um conteúdo que eu acho que poderia ser muito melhor. Não tenho poder de nada, o único poder que tenho é o de pagar conta o dia inteiro. Boa sorte pra você”.

Record TV

Mhel Marrer disse ter informado o acontecido à Record TV, mas a emissora não teria tomado providências. “O máximo que [o Jurídico] fez por mim foi me deixar sair da emissora sem pagar multa contratual. Porque eu já estava engatada em outro trampo (fui apresentar o Piadaria na MIx TV)”.
A equipe do Estadão procurou a Record TV, Alexandre Correa, Mhel Merrer e Marcos Mion, quem comandava o Legendários, mas ninguém se pronunciou até o momento desta publicação.

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