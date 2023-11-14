Gleici Damasceno conta ter sido agredida por ex-namorado

A vencedora do BBB18 Gleici Damasceno, compartilhou em suas redes sociais ter sido agredida por ex-namorado Crédito: Instagram/ @gleicidamasceno

Nesta segunda-feira, 13, a influenciadora e atriz Gleici Damasceno, campeã do BBB 18, denunciou abusos e agressões que sofreu de um ex-namorado. Gleici diz ter sido inspirada pelo caso vivido pela apresentadora Ana Hickmann, que denunciou o marido, o empresário Alexandre Correa, por lesão corporal e violência doméstica no último sábado, 11.

“Lamento que Ana Hickmann tenha passado por isso. O que ocorreu com ela me fez recordar um ex-namorado abusivo e agressor”, escreveu ela em uma publicação no X, antigo Twitter. Ela relatou que, à época, hesitou em chamar a polícia para “protegê-lo”, algo de que se arrepende “profundamente”.

“Foram anos de terapia para superar isso”, comentou. A atriz ainda desejou “todo amor” para Ana Hickmann. “Ana é uma mulher forte e inteligente, capaz de inspirar outras a não viverem relacionamentos abusivos”, disse.

Gleici não citou o nome do ex-namorado, mas, na sequência, escreveu: “É quem vocês estão pensando, sim”. Ela também expôs uma mensagem que a fez reatar o relacionamento em 2019. Na ocasião, a influenciadora vivia um relacionamento com Wagner Santiago, que começou durante a participação dos dois no Big Brother Brasil.

O Estadão entrou em contato com Wagner Santiago para um pronunciamento, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Post de Gleici Damasceno contando que, assim como Ana Hickmann, também foi agredida por um ex. Crédito: Reprodução

Na mensagem exposta, datada em 28 de junho de 2019, o ex-namorado falava sobre se sentir “um animal, um bicho” e deixar “explodir um vulcão de insegurança”. “Eu te agredi, feri sua integridade, abusei do seu caráter, violentei seu psicológico”, assumiu o homem no texto.

Ele ainda comentou sobre ter vivenciado um “processo de tentar se perdoar e entender a brutalidade das coisas que fez”. “Jamais terá justificativa, não tem. [...] Confesso que, por diversas vezes, minha vontade é sair correndo e só parar nos seus braços, chorar como uma criança e te pedir perdão. Tenho orado muito para que tudo de mal que te falei e fiz seja confortado”, finalizou.

Na legenda, Gleici escreveu que, à época, o texto a fez reatar o relacionamento com a esperança de que o ex “iria mudar”. “Mas nada mudou. Então não acredite que você vai mudá-lo: não vai”, alertou.

A influenciadora tranquilizou fãs após compartilhar que já foi vítima de violência doméstica. Crédito: Reprodução

A campeã do BBB 18 contou que, hoje em dia, está “bem, segura e feliz”, mas que sabe que muitas mulheres vivem relacionamentos abusivos. Ela ainda relatou sobre o motivo de ter feito a denúncia nesta segunda.

“Na época, eu não tive coragem. Postei hoje porque a história da Ana, de certa forma, me ‘gatilhou’ e, ao mesmo tempo, admirei a coragem dela de denunciar na hora”, escreveu. “São tantas histórias horrorosas que eu vivi, com e sem testemunhas. Coisas que eu nunca vou esquecer, quem já viveu isso sabe.”

Gleici descreveu que recebia um alerta dos amigos sobre os abusos, mas que estava “dependente emocionalmente” do ex-namorado. A influenciadora rebateu as mensagens que recebeu após as postagens supondo que ela queria ganhar visibilidade com o caso de Ana Hickmann.