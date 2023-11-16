Hematomas de Ana Hickmann após caso de violência doméstica aparecem na Record

Ana Hickmann: hematoma aparece ao vivo na Record Crédito: Reprodução/ Record

A apresentadora Ana Hickmann deixou hematomas da agressão que sofreu do seu marido, o empresário Alexandre Corrêa, visíveis pela primeira vez ao público, durante o programa Hoje em Dia, comandado por ela na Record nesta quinta (16).

Ana apresentou a atração com um vestido branco e deixou os braços livres. Em seu braço esquerdo, próximo ao cotovelo, foi possível ver dois machucados que estavam roxos.

No fim de semana, quando a situação teria ocorrido na cidade de Itu, no interior de São Paulo, Ana Hickmann chegou a usar uma tipoia no braço quando precisou prestar depoimento na polícia da cidade.

Conforme o relato contido no BO, Alexandre Correa pressionou Ana Hickmann contra a parede e ameaçou desferir cabeçadas nela.

Quando ela se desvencilhou e correu para a área externa para pegar o celular e ligar para a polícia, o empresário teria fechado com força uma porta de correr, prendendo o braço esquerdo da mulher, que ficou ferido.

A polícia chegou à casa do casal, Correa já havia saído. Ana foi sozinha até a Santa Casa de Itu, onde foi atendida e liberada. Na sequência, foi escoltada pela polícia até a delegacia central da cidade, onde registrou o BO. Ela não solicitou medida protetiva.

Mais cedo, a apresentadora divulgou uma nota sobre o assunto. Hickmann agradeceu a preocupação dos fãs, que lotaram as redes sociais com mensagens desde que a notícia viralizou, após ser descoberta pela imprensa local.

Segundo sua assessoria de imprensa, ela "está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".