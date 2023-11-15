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Violência

Marido de Ana Hickmann diz que sente 'buraco no peito' ao falar da agressão

O empresário agrediu a apresentadora no último sábado (11), durante uma confusão que a deixou com o cotovelo esquerdo lesionado, de acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Policial de Itu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Novembro de 2023 às 17:23

Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, diz que sente 'um buraco no peito' ao falar mais um vez sobre a denúncia de agressão. O empresário contou que teve mesmo um desentendimento, que chamou de 'uma briga de casal' com a apresentadora da Record e negou que a confusão teria sido por causa de uma dívida financeira milionária. "É inverídico".
Ele também citou na entrevista o câncer, que teve em 2020, durante o auge da pandemia da Covid-19, Alexandre enfrentou um câncer no pescoço e perdeu 18kg. Atualmente está em remissão da doença [quando não é mais detectada no corpo]. Ao ser questionado se ele tinha em medo de sair na rua, e Alexandre responde: "Quando você tem um câncer e quase morre, você perde o sentimento do medo".

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O empresário então prosseguiu: "Medo eu não tenho de nada na vida, nem da morte. O que eu tenho é tristeza das abordagens que a gente sofre. Estou dilacerado", comentou que ainda não tem notícias sobre o boletim de ocorrência feito por Ana Hickmann. "Só sei que a delegada em algum momento vai me convocar".
O empresário retornou às redes sociais ao desabafar na noite de terça-feira (14) em seu perfil no Instagram. "Finalizando a contagem agora. Em 72 horas são 2.854 mensagens de ameaça, ódio e promessa de vingança! Soaria ameaçador se não fosse tão triste e humilhante", escreveu Correa, entretanto, ele apagou a publicação pouco tempo depois.
Alexandre Correa
Alexandre Correa Crédito: O empresário Alexandre Correa - Bruno Poletti/Folhapress
Já na manhã desta quarta-feira (15), ele postou uma oração e pediu forças. "Oxóssi. Caçador de uma flecha só. Filho de Oxalá e Yemanjá! Tira a tristeza do meu peito, dá coragem para eu seguir meu caminho em paz e poder ver meu filho!"
O empresário agrediu a apresentadora no último sábado (11), durante uma confusão que a deixou com o cotovelo esquerdo lesionado, de acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Policial de Itu, onde o casal reside, no interior de São Paulo. Alexandre Correa está na propriedade da família no Pacaembu, na capital paulista.

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