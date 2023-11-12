Ana Hickmann vai à delegacia após briga com o marido, Alexandre Correa

Ana Hickmann posa com o marido, Alexandre Correa Crédito: Reprodução

Ana Hickmann esteve em uma delegacia de Itu, no interior de São Paulo, onde mora, na tarde desse sábado (11). A apresentadora da Record foi ao local para prestar esclarecimentos após a Polícia Militar ser acionada por causa de uma briga entre ela e o marido, Alexandre Correa.

Hickmann agradeceu a preocupação de seus fãs, que lotaram as redes sociais com mensagens desde que a notícia viralizou. Segundo sua assessoria de imprensa, ela "está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".

Procurado pela Folha de S.Paulo, Alexandre Correa não respondeu aos pedidos de entrevista para comentar o fato. Ao portal Léo Dias, o empresário classificou a notícia como "fantasiosa". "Da onde estão tirando isso? Olha, deve ter algum equívoco aí, acho que não devem estar tratando da mesma pessoa", afirmou.

Dívida

Em outubro, a empresa de Correa e Hickmann já havia sido notificada por outro processo, movido por uma cooperativa que alega o não pagamento de um empréstimo. A informação foi confirmada ao F5 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O valor da ação é de mais de R$ 2,4 milhões.