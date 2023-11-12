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Interior de SP

Ana Hickmann vai à delegacia após briga com o marido, Alexandre Correa

A apresentadora da Record foi prestar esclarecimentos após a Polícia Militar ser acionada na casa onde mora, em São Paulo, por causa de um desentendimento entre o casal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Novembro de 2023 às 13:59

Ana Hickmann posa com o marido, Alexandre Correa
Ana Hickmann posa com o marido, Alexandre Correa Crédito: Reprodução
Ana Hickmann esteve em uma delegacia de Itu, no interior de São Paulo, onde mora, na tarde desse sábado (11). A apresentadora da Record foi ao local para prestar esclarecimentos após a Polícia Militar ser acionada por causa de uma briga entre ela e o marido, Alexandre Correa.
Hickmann agradeceu a preocupação de seus fãs, que lotaram as redes sociais com mensagens desde que a notícia viralizou. Segundo sua assessoria de imprensa, ela "está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".
Procurado pela Folha de S.Paulo, Alexandre Correa não respondeu aos pedidos de entrevista para comentar o fato. Ao portal Léo Dias, o empresário classificou a notícia como "fantasiosa". "Da onde estão tirando isso? Olha, deve ter algum equívoco aí, acho que não devem estar tratando da mesma pessoa", afirmou.

Dívida

Na semana passada, Correa falou à Folha de S.Paulo sobre uma ação que a empresa do casal, a Hickmann Serviços Ltda., está movendo contra o Banco do Brasil por causa de uma dívida de cerca de R$ 1,2 milhão. Ele disse ter levado o caso à Justiça para tentar um acordo porque os valores seriam "exorbitantes e irreais". Procurado, o Banco do Brasil diz que não comenta o caso em razão de sigilo bancário e comercial.
Em outubro, a empresa de Correa e Hickmann já havia sido notificada por outro processo, movido por uma cooperativa que alega o não pagamento de um empréstimo. A informação foi confirmada ao F5 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O valor da ação é de mais de R$ 2,4 milhões.
Segundo Correa, trata-se de "uma dívida de empréstimo futura. "Há um prazo para isso e não pode ser levado para um valor presente. Não há inadimplência", disse. "Não queremos manchar o nome da Ana Hickmann, uma mulher que só trabalha e produz, que promove o empoderamento feminino."

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