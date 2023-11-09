Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • "Não queremos manchar o nome dela", diz marido de Ana Hickmann sobre dívidas com banco
Crise

"Não queremos manchar o nome dela", diz marido de Ana Hickmann sobre dívidas com banco

Entenda motivos da briga judicial entre instituição financeira e empresa de Alexandre Correa e da apresentadora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 12:10

Durante os últimos meses, a empresa Hickmann Serviços Ltda, que pertence à apresentadora Ana Hickmann e seu marido, Alexandre Correa, tem brigado na Justiça com o Banco do Brasil devido a uma dívida rotulada pelo empresário como "predatória e gananciosa". A instituição financeira cobraria um valor de cerca de R$ 1,2 milhão da empresa.
Ana Hickmann posa com o marido, Alexandre Correa
Ana Hickmann posa com o marido, Alexandre Correa Crédito: Reprodução
O banco pede o montante com base em uma operação envolvendo cédula de crédito. Porém, em contato com a reportagem, Correa afirma que foram eles quem decidiram levar o caso à Justiça para tentar um acordo, pois os valores cobrados seriam exorbitantes e irreais.
"Vida de empresário aqui no Brasil é dura. Temos vários negócios e graças a Deus alguns prosperam bem, mas outros nem tanto", começa. "Tínhamos uma relação saudável com o banco, mas infelizmente eles endureceram numa negociação onde nós achamos a postura deles predatória e gananciosa", diz.
Conforme Alexandre, o valor cobrado de R$ 1,2 milhão não corresponde à realidade e por isso seria necessário entrar com uma ação "para que a Justiça determine o que deve ser pago". Procurado, o Banco do Brasil disse que não vai comentar.
Em outubro, a empresa de Correa e Hickmann já havia sido notificada por um processo movido por uma cooperativa, que alega o não pagamento de um empréstimo. A informação foi confirmada ao F5 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O valor da ação é de mais de R$ 2,4 milhões.
Sobre o caso, o empresário e marido da apresentadora diz que "isso é um absurdo". "Houve uma parcela que não foi cumprida e estão pegando esse fato e colocando como se fosse um valor maior, o que não é verdade", diz.
Segundo ele, "uma dívida de empréstimo futura é uma dívida a pagar, há um prazo para isso e não pode ser levado para um valor presente. Não há inadimplência."
"Não queremos manchar o nome da Ana Hickmann, uma mulher que só trabalha e produz, que promove o empoderamento feminino", completa.

Veja Também

MC Daniel revela que fez harmonização facial: "Estou mais bonito"

Wanessa e Camilla Camargo se pronunciam e defendem Zezé: "Não é justo"; veja vídeo

Influenciadora Vanessa Mancini morre aos 41 anos em Manaus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ana Hickmann Famosos Justiça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados