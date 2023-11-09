MC Daniel revela que fez harmonização facial: "Estou mais bonito"

MC Daniel revelou que fez harmonização facial Crédito: Reprodução de vídeo/@mcdaniel/@Instagram

MC Daniel revelou que fez alguns procedimentos estéticos, incluindo harmonização facial. O cantor de 25 anos se pronunciou sobre o assunto nos stories do Instagram na madrugada desta quarta-feira, 8, e explicou que queria melhorar alguns detalhes de sua aparência.

"Vou falar algo para vocês porque causa muita dúvida em vocês. Sim, eu fiz alguns procedimentos estéticos no meu rosto, troquei minhas lentes, diminuí minha gengiva, fiz harmonização. Vejo que muita gente fala: 'pô, ele ficou bonito do nada'", disse.

O funkeiro contou que foi “correr atrás” do que o incomodava, para que pudesse se sentir melhor com a sua aparência, mas alertou aos seguidores para tomarem cuidado com procedimentos estéticos.

🚨 Mc Daniel afirma que fez procedimentos estéticos no rosto para ficar mais bonito “Queimei as lentes, mudei minha gengiva, fiz harmonização. […] Eu fui correr atrás de ficar mais bonito, me sentir melhor no que me incomodava na minha aparência, mas tomem cuidado com isso… pic.twitter.com/rCoUSUkd0A — JOVEM DULTHY (@MINTJUICE697063) November 8, 2023

"Vocês podem ver o caso que aconteceu com a menina aí hoje", disse, se referindo à morte de Luana Andrade, ex-participante do Power Couple Brasil, reality show da Record TV, que morreu aos 29 anos após complicações de uma lipoaspiração.