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MC Daniel revela que fez harmonização facial: "Estou mais bonito"

Cantor disse que realizou procedimentos estéticos para se sentir melhor com a sua aparência; veja vídeo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 11:35

MC Daniel revelou que fez harmonização facial
MC Daniel revelou que fez harmonização facial Crédito: Reprodução de vídeo/@mcdaniel/@Instagram
MC Daniel revelou que fez alguns procedimentos estéticos, incluindo harmonização facial. O cantor de 25 anos se pronunciou sobre o assunto nos stories do Instagram na madrugada desta quarta-feira, 8, e explicou que queria melhorar alguns detalhes de sua aparência.
"Vou falar algo para vocês porque causa muita dúvida em vocês. Sim, eu fiz alguns procedimentos estéticos no meu rosto, troquei minhas lentes, diminuí minha gengiva, fiz harmonização. Vejo que muita gente fala: 'pô, ele ficou bonito do nada'", disse.
O funkeiro contou que foi “correr atrás” do que o incomodava, para que pudesse se sentir melhor com a sua aparência, mas alertou aos seguidores para tomarem cuidado com procedimentos estéticos.
"Vocês podem ver o caso que aconteceu com a menina aí hoje", disse, se referindo à morte de Luana Andrade, ex-participante do Power Couple Brasil, reality show da Record TV, que morreu aos 29 anos após complicações de uma lipoaspiração.
"Então, fui cuidar do meu corpo, da minha aparência, do meu rosto, do meu sorriso, da minha pele e, por isso, hoje, acabou que vocês acham que eu estou mais bonito. E realmente eu estou mais bonito, mas eu prefiro assumir para vocês do que ‘meter o louco’, mentir", completou. Veja:

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