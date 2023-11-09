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Polêmica

Graciele Lacerda perde contrato com marca após briga com família de Zezé di Camargo

Influencer fitness teve parceria e linha de produtos suspensa em meio a atritos públicos com nora de Zezé e outros familiares do cantor
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 10:39

Graciele Lacerda
Graciele Lacerda perdeu contrato de publicidade com uma marca de beleza Crédito: Instagram/@gracielelacerdaoficial
A noiva de Zezé di Camargo, Graciele Lacerda, perdeu a parceria com a marca de cosméticos Belletonn em meio ao imbróglio envolvendo a influenciadora, a nora e parte da família do sertanejo. O perfil oficial da empresa publicou uma nota oficial no Instagram nesta quarta-feira, 8, comunicando a suspensão da colaboração.
"Comunicamos que nesse momento a Belletonn encerrou a parceria com a influenciadora Graciele Lacerda, bem como suspendeu a linha de produtos assinada por ela", diz o texto, subscrito pelo fundador e diretor da companhia, Claus Cleber Suavi.
A reportagem tentou contato com Graciele para comentar a decisão da empresa, mas não recebeu retorno até a publicação deste texto. O espaço para manifestação segue aberto.
A família de Zezé foi lançada ao olho do furacão nas últimas semanas com atritos internos que chegaram a virar disputa judicial. Amabylle Eiroa, nora do cantor, revelou que um perfil falso no Instagram tem difamado parte da família e especula-se que a conta pertença Graciele.
O capítulo mais recente na contenda foi a demissão do caçula de Zezé da área financeira do gerenciamento de carreira do pai, na última terça-feira. Ele é noivo de Amabylle, mas negou que o rompimento tem a ver com a treta.
As irmãs dele, Wanessa e Camilla Carmargo, que vinham mantendo silêncio sobre a história, também se manifestaram nesta quarta-feira, 8. "Somos uma família que se ama muito", disseram na redes sociais.

ENTENDA A BRIGA DA FAMÍLIA CAMARGO

A relação de Zezé e Igor estaria desgastada pelo menos desde que Amabylle desmascarou um perfil fake no Instagram, que estaria sendo usado para atacá-la e a outros membros da família. A especulação é de que a conta pertence a Graciele, sobre a qual, supostamente, o perfil tecia apenas elogios.
A revelação da história teria provocado cisões e brigas generalizadas no clã sertanejo. O caso chegou a parar na Justiça, com uma ação movida por Amabylle, que afirma saber que o perfil pertence a “uma pessoa de minha convivência diária”, sem revelar o nome.
Graciele também teria tentado uma liminar na Justiça para impedir a nora de Zezé de falar publicamente sobre o assunto, a qual teria sido negada - essa revelação foi feita pela colunista do Portal R7, Fabíola Reipert.

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