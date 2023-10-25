Zezé Di Camargo fala sobre casamento com Graciele Lacerda na Grécia: 'É um sonho meu'

Zezé Di Camargo, 61, está empolgado com a festa de casamento que pretende realizar no final de 2024 com Graciele Lacerda, de 43. O cantor conta que o casal ainda está definindo detalhes do grande dia, mas que existe um impasse sobre qual será o local da cerimônia.

O sertanejo revela que o casal ainda está definindo muitos detalhes da festa. "Mas o que a gente já acordou até agora é que vai ser uma cerimônia simples e com pouca gente", afirma.

Sobre o local do casamento, Zezé disse ainda não estar definido. Seu sonho era se casar em Mykonos, na Grécia, mas afirmou que Graciele que decidirá a locação. "É uma cidade que conheço só por imagem. Seria uma coisa bem diferente para a gente. Ela já gosta de beira do mar e de fazenda, além de querer se casar aqui no Brasil. Ela vai acabar ganhando. Se ela bater o pé que quer no lugar que ela falou que quer, tudo bem", garante.