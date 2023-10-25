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Zezé Di Camargo fala sobre casamento com Graciele Lacerda na Grécia: 'É um sonho meu'

O sertanejo se casará com a empresária no final do próximo ano, o casal assumiu o relacionamento publicamente em 2014

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 15:50

Graciele Lacerda revela que está procurando casa em Vila Velha com Zezé Di Camargo
Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo Crédito: Reprodução/Instagram/@gracielelacerdaoficial
Zezé Di Camargo, 61, está empolgado com a festa de casamento que pretende realizar no final de 2024 com Graciele Lacerda, de 43. O cantor conta que o casal ainda está definindo detalhes do grande dia, mas que existe um impasse sobre qual será o local da cerimônia.
O sertanejo revela que o casal ainda está definindo muitos detalhes da festa. "Mas o que a gente já acordou até agora é que vai ser uma cerimônia simples e com pouca gente", afirma.
Sobre o local do casamento, Zezé disse ainda não estar definido. Seu sonho era se casar em Mykonos, na Grécia, mas afirmou que Graciele que decidirá a locação. "É uma cidade que conheço só por imagem. Seria uma coisa bem diferente para a gente. Ela já gosta de beira do mar e de fazenda, além de querer se casar aqui no Brasil. Ela vai acabar ganhando. Se ela bater o pé que quer no lugar que ela falou que quer, tudo bem", garante.

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