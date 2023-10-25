Paulo André revela que filho passará por cirurgia e desabafa sobre críticas: "Não estou bem"

Paulo André Crédito: Instagram/@iampauloandre

O ex-BBB e atleta Paulo André abandonou os treinamentos para os Jogos Pan-Americanos de Santiago. O motivo, revelado pelo atleta nas redes sociais, é a saúde do filho, o "PAzinho", de dois anos.

No Instagram, PA contou que tem recebido mensagens ofensivas de haters por conta do afastamento dos treinos, mesmo após dizer que não estava se sentindo bem com problemas pessoais. Na sequência, ele contou que o filho terá que passar por uma cirurgia - seria um segundo procedimento desde o nascimento da criança.

"(O problema) não é comigo. É com meu filho, questão de saúde dele. Não gosto de falar disso. Isso gera um gatilho pelo que aconteceu com ele no nascimento. Não é uma situação de risco, quero deixar todo mundo tranquilo. Mas é normal que eu como pai, ainda mais de tudo que ele passou, fique mega preocupado. Infelizmente ele passará por outra cirurgia. Está tudo dentro do controle. Mas eu não estou bem. Quem é pai e quem é mais sabe que a gente fica preocupado, sem conseguir fazer as coisas. Estou melhorando pois a situação está voltando para o controle."

Segundo publicado na CNN, o ex-BBB afirmou que não se trata de um procedimento de risco, mas disse que, apesar disso, está preocupado. Por conta disso, avisou que decidiu voltar ao Brasil.

Com a melhora do filho nos últimos dias, Paulo André postou fotos sorrindo e curtindo o jogo do Flamengo contra o Vasco, no fim de semana. Por conta das imagens, o atleta recebeu questionamento por estar bem, mesmo com os problemas.

PA também desabafou no X (antigo Twitter) sobre as críticas que recebeu na web. "A internet tá se tornando aos poucos a maior doença da humanidade, e no Brasil parece que essa doença se potencializa.. bizarro, fiquem longe dela", disso.

a internet tá se tornando aos poucos a maior doença da humanidade, e no Brasil parece que essa doença se potencializa.. bizarro, fiquem longe dela ⚠️ — Paulo André ? (@iampauloandre) October 24, 2023

Essa não é a primeira vez que o filho do atleta passa por problemas de saúde. Logo após o parto, em 2020, “Peazinho” também precisou realizar uma cirurgia, ficando internado por 21 dias. Apesar do susto na época, o pequeno está se recuperando.