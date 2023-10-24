Tiktoker Carol informa sobre morte da mãe e comove seguidores: 'Como se fosse da família'

Tiktoker Carol informa sobre morte da mãe Crédito: Reprodução/Instagram/@bcarolynaa

A influenciadora digital Carolyna, que conquistou 4,4 milhões de seguidores no TikTok com seus vídeos bem-humorados, anunciou a morte de sua mãe, Maria Fernanda, conhecida como Danda, no último domingo, 22. A notícia gerou uma onda de comoção nas redes sociais, com muitos seguidores e influenciadores expressando sua tristeza e solidariedade.

as conversas com a Danda e as risadas a quais demos, eterna. pic.twitter.com/QCUUVo0j7W — kakaw. (@backtjaguar) October 24, 2023

Danda, que enfrentava uma doença nos últimos meses, era uma figura constante nos vídeos de Carolyna, mesmo que não fosse sempre mostrada diretamente. Em uma declaração emocionante no Instagram, Carolyna compartilhou:

"Sou a única vida que saiu de ti e tenho esse privilégio de te amar como ninguém nunca amou, de te ter como ninguém nunca terá e de te conhecer sem que precise me explicar que és. A vida me fez enxergar que tem horas em que não se resta mais nada a fazer a não ser esperar e confiar. Por isso te escrevo, pois é a única maneira que encontro de te salvar assim como me salvo", disse.

A repercussão nas redes sociais foi imediata. Muitos seguidores compartilharam suas memórias e sentimentos sobre Danda. Sabrina, uma usuária do Twitter, escreveu: "a carol nunca mostrou a danda, mas o incrível é que eu imaginava ela desse jeitinho mesmo... bizarro". Outro usuário, @backtjaguar, lembrou: "as conversas com a Danda e as risadas a quais demos, eterna". E @1nconditionally expressou: "O falecimento da Danda tocou em feridas que eu nem sabia que tinha."

A morte de Danda não só afetou profundamente Carolyna, mas também tocou o coração de muitos que se sentiram conectados a ela e sua mãe através dos vídeos compartilhados.