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Tiktoker Carol informa sobre morte da mãe e comove seguidores: 'Como se fosse da família'

Anúncio de Carolyna sobre o falecimento de sua mãe, Danda, mobiliza comunidade online em solidariedade
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 16:34

Tiktoker Carol informa sobre morte da mãe
Tiktoker Carol informa sobre morte da mãe Crédito: Reprodução/Instagram/@bcarolynaa
A influenciadora digital Carolyna, que conquistou 4,4 milhões de seguidores no TikTok com seus vídeos bem-humorados, anunciou a morte de sua mãe, Maria Fernanda, conhecida como Danda, no último domingo, 22. A notícia gerou uma onda de comoção nas redes sociais, com muitos seguidores e influenciadores expressando sua tristeza e solidariedade.
Danda, que enfrentava uma doença nos últimos meses, era uma figura constante nos vídeos de Carolyna, mesmo que não fosse sempre mostrada diretamente. Em uma declaração emocionante no Instagram, Carolyna compartilhou:
"Sou a única vida que saiu de ti e tenho esse privilégio de te amar como ninguém nunca amou, de te ter como ninguém nunca terá e de te conhecer sem que precise me explicar que és. A vida me fez enxergar que tem horas em que não se resta mais nada a fazer a não ser esperar e confiar. Por isso te escrevo, pois é a única maneira que encontro de te salvar assim como me salvo", disse.
A repercussão nas redes sociais foi imediata. Muitos seguidores compartilharam suas memórias e sentimentos sobre Danda. Sabrina, uma usuária do Twitter, escreveu: "a carol nunca mostrou a danda, mas o incrível é que eu imaginava ela desse jeitinho mesmo... bizarro". Outro usuário, @backtjaguar, lembrou: "as conversas com a Danda e as risadas a quais demos, eterna". E @1nconditionally expressou: "O falecimento da Danda tocou em feridas que eu nem sabia que tinha."
A morte de Danda não só afetou profundamente Carolyna, mas também tocou o coração de muitos que se sentiram conectados a ela e sua mãe através dos vídeos compartilhados.

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