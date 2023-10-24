Ex-ator mirim da Globo é baleado por PM em São Paulo durante briga de trânsito

Guillermo Hundadze em foto no Instagram: ex-ator da Globo e youtuber é baleado por PM em briga de trânsito Crédito: Instagram@guihundadze

O ex-ator mirim Guillermo Hundadze, de 25 anos, foi baleado por um policial militar após se envolver em uma briga de trânsito na tarde de segunda-feira, 23, na Ponte das Bandeiras, na região central de São Paulo. Ele ficou mais conhecido por interpretar Quinzinho na novela "Eterna Magia", da TV Globo.

Em comunicado enviado à reportagem, a Secretaria da Segurança Pública informou que Guillermo foi socorrido e levado ao Pronto Socorro do Hospital Mandaqui, onde permaneceu internado. Não foi repassado mais informações sobre o caso de saúde do ator.

Ele e o PM, um homem de 27 anos, se desentenderam durante uma ultrapassagem. Com o início da discussão, o ex-ator desceu do carro com uma arma na cintura. O policial então sacou a própria arma e atingiu Guillermo.

Depois da confusão, ambas as armas e munições foram apreendidas, além de um spray de pimenta que estava no carro do ex-ator. O incidente está sendo investigado como tentativa de homicídio pela 2° DP (Bom Retiro), que requisitou perícia ao local.