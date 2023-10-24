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Crime

Ex-ator mirim da Globo é baleado por PM em São Paulo durante briga de trânsito

Guillermo Hundadze, mais conhecido pela novela "Eterna Magia", foi socorrido e levado ao Pronto Socorro. O ator ainda não se pronunciou sobre o caso
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 15:28

Guillermo Hundadze em foto no Instagram: ex-ator da Globo e youtuber é baleado por PM em briga de trânsito
Guillermo Hundadze em foto no Instagram: ex-ator da Globo e youtuber é baleado por PM em briga de trânsito Crédito: Instagram@guihundadze
O ex-ator mirim Guillermo Hundadze, de 25 anos, foi baleado por um policial militar após se envolver em uma briga de trânsito na tarde de segunda-feira, 23, na Ponte das Bandeiras, na região central de São Paulo. Ele ficou mais conhecido por interpretar Quinzinho na novela "Eterna Magia", da TV Globo.
Em comunicado enviado à reportagem, a Secretaria da Segurança Pública informou que Guillermo foi socorrido e levado ao Pronto Socorro do Hospital Mandaqui, onde permaneceu internado. Não foi repassado mais informações sobre o caso de saúde do ator.
Ele e o PM, um homem de 27 anos, se desentenderam durante uma ultrapassagem. Com o início da discussão, o ex-ator desceu do carro com uma arma na cintura. O policial então sacou a própria arma e atingiu Guillermo.
Depois da confusão, ambas as armas e munições foram apreendidas, além de um spray de pimenta que estava no carro do ex-ator. O incidente está sendo investigado como tentativa de homicídio pela 2° DP (Bom Retiro), que requisitou perícia ao local.
A reportagem tenta contato com Guillermo Hundadze, mas sem sucesso até o momento. O espaço segue aberto.

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