Rachel Sheherazade revela salário que recebia no SBT: 'Não era milionário'

Após ser expulsa de A Fazenda 2023, Rachel Sheherazade revelou o salário que recebia no SBT. A jornalista falou sobre o assunto nesta segunda-feira, 23.
Em entrevista ao Link Podcast, a ex-peoa contou que recebia "em torno de" R$ 200 mil. Porém, segundo ela, esse valor não foi suficiente para que ela comprasse uma casa.
"Tem vários descontos, impostos a pagar de pessoa jurídica... Na verdade, apesar do salário eu não consegui ainda realizar [o sonho da casa própria]... O salário não era milionário. Esse era o salário que aparecia para o público, mas não era o salário que realmente caia na conta", explicou.
"O salário que eu recebia era mais para o meu sustento, consegui juntar alguma coisa, que foi para a educação dos meus filhos. Nada mais que isso, talvez, no futuro, eu achava que pudesse juntar para financiar alguma coisa, mas deu para garantir a educação dos meus filhos, que para mim era mais importante que a minha casa", concluiu.