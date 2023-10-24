Rachel Sheherazade revela salário que recebia no SBT: 'Não era milionário'

Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15 Crédito: Reprodução/Instagram

Após ser expulsa de A Fazenda 2023, Rachel Sheherazade revelou o salário que recebia no SBT. A jornalista falou sobre o assunto nesta segunda-feira, 23.

Em entrevista ao Link Podcast, a ex-peoa contou que recebia "em torno de" R$ 200 mil. Porém, segundo ela, esse valor não foi suficiente para que ela comprasse uma casa.

"Tem vários descontos, impostos a pagar de pessoa jurídica... Na verdade, apesar do salário eu não consegui ainda realizar [o sonho da casa própria]... O salário não era milionário. Esse era o salário que aparecia para o público, mas não era o salário que realmente caia na conta", explicou.