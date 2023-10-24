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Rachel Sheherazade revela salário que recebia no SBT: 'Não era milionário'

Jornalista explicou que devido a descontos não pôde comprar casa própria
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 08:31

Rachel Sheherazade é expulsa de A Fazenda 15
Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15 Crédito: Reprodução/Instagram
Após ser expulsa de A Fazenda 2023, Rachel Sheherazade revelou o salário que recebia no SBT. A jornalista falou sobre o assunto nesta segunda-feira, 23.
Em entrevista ao Link Podcast, a ex-peoa contou que recebia "em torno de" R$ 200 mil. Porém, segundo ela, esse valor não foi suficiente para que ela comprasse uma casa.
"Tem vários descontos, impostos a pagar de pessoa jurídica... Na verdade, apesar do salário eu não consegui ainda realizar [o sonho da casa própria]... O salário não era milionário. Esse era o salário que aparecia para o público, mas não era o salário que realmente caia na conta", explicou.
"O salário que eu recebia era mais para o meu sustento, consegui juntar alguma coisa, que foi para a educação dos meus filhos. Nada mais que isso, talvez, no futuro, eu achava que pudesse juntar para financiar alguma coisa, mas deu para garantir a educação dos meus filhos, que para mim era mais importante que a minha casa", concluiu.

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