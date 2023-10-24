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Marido de Ana Paula Padrão é internado após sofrer perseguição e assalto à mão armada

Gustavo Diament caiu em uma vala de 7 metros depois de ter a moto roubada na Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 08:19

Marido de Ana Paula Padrão é internado
Marido de Ana Paula Padrão é internado Crédito: Reprodução/Instagram/@anapaulapadraooficial
Ana Paula Padrão revelou nesta segunda-feira, 23, que seu marido, Gustavo Diament, está internado após ser assaltado. A apresentadora contou que ele caiu em uma vala de 7 metros, mas está bem.
Em um vídeo no Instagram, ela relatou que os dois tinham passado o fim de semana na Serra da Mantiqueira. Na Rodovia Presidente Dutra, Gustavo teve sua moto roubada neste domingo, 22, e, após uma perseguição dos criminosos, ele caiu nessa vala.
"Eu estava de carro, com nosso cachorro, e o Gustavo estava voltando de moto. A gente voltou pela Dutra e, quando eu já estava entrando em São Paulo, eu soube que tinha acontecido alguma coisa com ele. Me mandaram a localização, eu voltei 30 quilômetros. Ele foi assaltado. Uma outra moto com duas pessoas armadas, fez uma abordagem e ele parou, jogou a moto no chão e saiu correndo", explicou.
"Parece que houve uma perseguição e, entre uma pista da Dutra e outra, em um determinado trecho, tem uma vala de sete metros de profundidade e ele caiu nessa vala (...) Ele tem as duas escápulas quebradas em vários lugares, uma vértebra no meio da coluna fraturada, uma outra vértebra na base da coluna fraturada e quebrou a bacia. Até agora são os achados, tem outros exames para fazer", disse.
Apesar dos ferimentos, Ana Paula afirmou que não será necessária uma cirurgia. "O pior já passou. Ficarei mais ausente por aqui acompanhando a recuperação dele, mas mando mais notícias em breve", concluiu.

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