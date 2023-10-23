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'A Fazenda': Sheherazade pede a diretor da Record para voltar ao programa após ser expulsa

‘Que tal uma enquete: Rachel Sheherazade deve voltar para ‘A Fazenda’? Sim ou não?’, sugeriu jornalista em vídeo citando Rodrigo Carelli, responsável pelos reality shows da emissora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 16:43

Rachel Sheherazade é expulsa de A Fazenda 15
Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15 Crédito: Reprodução/Instagram
Rachel Sheherazade, expulsa de A Fazenda durante a semana, da Record TV, fez uma live no Instagram na noite deste domingo, 22, em que fez um apelo a Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de reality shows da emissora, para que ganhe uma chance de poder voltar para o programa.
"Aí, Carelli, uma ideia: que tal abrir para o público, para as pessoas em casa, uma enquete: Rachel Sheherazade deve voltar à Fazenda? Sim ou não. Eu até podia ir com outra pessoa que foi eliminada. Que tal chamar a Cariúcha também, de novo, para o programa?", disse a jornalista.
"O que aconteceria se eu e a Cariúcha voltássemos à Fazenda 15? Olha que 'fogo no feno', que coisa louca que seria? Vamos subir a hashtag: Volta com a Rachel, Carelli!", pediu aos fãs. Até o momento, o diretor ainda não comentou a respeito do vídeo.
O perfil oficial de Cariúcha respondeu a um usuário que publicou o vídeo com a sugestão de Sheherazade: "Eu iria amar e iria fazer de tudo pra esse prêmio voltar pras mãos dela, rainha".
A Record tem aproveitado a repercussão da expulsão da participante de A Fazenda. Mais cedo neste domingo, Sheherazade também participou da Hora do Faro. À noite, ela deu entrevista para o Domingo Espetacular, também na emissora.

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