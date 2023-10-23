Boninho começa a seguir Rachel Sheherazade e web especula escalação da jornalista ao 'BBB'

Boninho começa a seguir Rachel Sheherazade Crédito: Reprodução/Raquel Cunha/Folhapress/Instagram/@rachelsherazade

O diretor Boninho, da Globo, passou a seguir a jornalista Rachel Sheherazade no Instagram e criou boatos sobre uma possível participação da ex-peoa no Big Brother Brasil. O assunto foi comentado por internautas que especularam a escalação da jornalista.

Boninho também aparece na aba de "seguindo" no perfil de Rachel. A repercussão ocorre depois de o diretor opinar sobre a expulsão da jornalista do reality show A Fazenda 15, da Record TV.

"Algumas atitudes são usadas para sair sem ter que jogar a toalha. Usar a regra para eliminar e sair sem pedir é uma delas. Será?", questionou ele em um comentário feito na última sexta-feira, 20. A saída de Rachel do programa aconteceu na última quinta, 19, após a jornalista ter se envolvido em uma briga com Jenny Miranda e ser acusada de agressão.