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Reality Show

Boninho começa a seguir Rachel Sheherazade e web especula escalação da jornalista ao 'BBB'

Rachel foi expulsa de ‘A Fazenda 15′ após uma briga com Jenny Miranda na última quinta-feira, 15; diretor havia opinado sobre o ocorrido
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 16:14

Boninho começa a seguir Rachel Sheherazade
Boninho começa a seguir Rachel Sheherazade Crédito: Reprodução/Raquel Cunha/Folhapress/Instagram/@rachelsherazade
O diretor Boninho, da Globo, passou a seguir a jornalista Rachel Sheherazade no Instagram e criou boatos sobre uma possível participação da ex-peoa no Big Brother Brasil. O assunto foi comentado por internautas que especularam a escalação da jornalista.
Boninho também aparece na aba de "seguindo" no perfil de Rachel. A repercussão ocorre depois de o diretor opinar sobre a expulsão da jornalista do reality show A Fazenda 15, da Record TV.
"Algumas atitudes são usadas para sair sem ter que jogar a toalha. Usar a regra para eliminar e sair sem pedir é uma delas. Será?", questionou ele em um comentário feito na última sexta-feira, 20. A saída de Rachel do programa aconteceu na última quinta, 19, após a jornalista ter se envolvido em uma briga com Jenny Miranda e ser acusada de agressão.
Apesar das especulações, Boninho já negou a participação de Rachel no reality da Rede Globo. Em entrevista à TV Fama, quando questionado se há a possibilidade de um convite, o diretor respondeu: "Lógico que não".

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