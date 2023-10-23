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Graciele Lacerda posta indireta para nora de Zezé di Camargo; cantor responde

Modelo capixaba estaria trocando indiretas com Amabylle Eiroa, namorada de Igor Camargo. "Saiba ser luz mesmo rodeado de pessoas nubladas", escreveu no Instagram
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 16:00

Graciele Lacerda, noiva de Zezé di Camargo, e Amabylle Eiroa
Graciele Lacerda, noiva de Zezé di Camargo, e Amabylle Eiroa Crédito: Reprodução/Instagram/@gracielelacerdaoficial/@amabylle_eiroa
O clima na família Camargo não está dos melhores. No último domingo, 22, a noiva de Zezé di Camargo, Graciele Lacerda, publicou uma foto com uma legenda suspeita. "Saiba ser luz mesmo rodeado de pessoas nubladas", escreveu.
"Você é luz! Nem todos conseguem ver e aceitar essa luz", comentou o cantor na foto de sua noiva. Para seguidores, trata-se de uma indireta à nora de Zezé, Amabylle Eiroa, namorada de Igor Camargo.
Graciele e Amabylle estariam brigando após a noiva de Zezé ter, supostamente, criado um perfil falso para difamar a namorada de Igor. Elas não se seguem nas redes sociais.
Eiroa afirma que entrou na Justiça depois que o perfil foi criado e garante que a culpada foi uma pessoa conhecida por ela. "Tentei resolver internamente; entretanto, a pessoa envolvida, mais uma vez, recorreu à manipulação e persuadiu terceiros a crerem que o perfil falso não lhe pertencia, deixando subentendido que o perfil poderia ser meu", escreveu.
"Utiliza-se do seu perfil oficial com mensagens subliminares e indiretas para tentar manipular a verdade sobre vários fatos."
No domingo, ela publicou uma imagem sua com a mesma legenda que Graciele, sobre ser luz mesmo com pessoas nubladas. "Que Deus nos abençoe e nos proteja da maldade de gente boa", acrescentou.
Amabylle tem 28 anos e conhece o sogro há algum tempo, pois namora Igor desde seus 14 anos. Já Graciele está com Zezé desde 2014.
Zilu, ex-mulher do sertanejo, e Flávia Camargo, mulher de Luciano, deixaram comentários no perfil de Amabylle, se solidarizando com ela.

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