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'Estou muito beijoqueira', diz Daniela Mercury após beijo em Luísa Sonza e Ivete Sangalo; veja

Cantora ainda brinca com esposa: 'Esse post é para ela não pedir o divórcio, me ajudem'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 09:52

Daniela Mercury
Daniela Mercury Crédito: Instagram/ @danielamercury
Este final de semana foi de muito agito e curtição para os famosos, que dirá Daniela Mercury. A cantora celebrou 40 anos de carreira com um show no Rio de Janeiro. Além da festa por si só, subiram ao palco Ivete Sangalo e Luísa Sonza.
A artista logo tratou de demonstrar o carinho pelas amigas com um beijo em ambas. "Hoje eu estou muito beijoqueira. Primeiro a Ivete, depois Luísa. É a emoção do momento. Felicidade pura", escreveu em uma publicação no Instagram.
Mercury ainda marcou a página oficial da esposa, Malu Verçosa, e brincou: "Esse post é para ela não pedir o divórcio, me ajudem."
Nos comentários, Ivete chamou a cantora de "rainha" e desejou muitos anos de carreira. "Te amo. Gatilho ciúmes."

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