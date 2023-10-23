Rihanna está preparando turnê mundial para 2024 e dois álbuns, diz site

Agência Estado

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 08:11

Rihanna retorna aos palcos para show do intervalo do Super Bowl 2023 e canta hits como "Diamonds" Crédito: Instagram/@nfl
Após a apresentação no Super Bowl, Rihanna planeja retomar oficialmente a carreira de cantora. Segundo o The Mirror, a artista vai fazer uma turnê mundial e pretende lançar dois álbuns.
O jornal britânico informou neste sábado, 21, que Rihanna assinou um contrato com a empresa Live Nation no valor de R$ 195,7 milhões. Os shows devem acontecer entre 2024 e 2025.
"Rihanna está planejando discretamente uma turnê de retorno após assinar com a Live Nation. O acordo foi criado para facilitar uma turnê mundial e sua equipe criativa está trabalhando silenciosamente em Los Angeles, montando tudo enquanto ela cria sua família", informou uma fonte ao jornal.
Segundo essa fonte, a cantora começará as apresentações "quando estiver pronta para voltar ao trabalho e tiver material para lançar dois álbuns". Rihanna não se pronunciou sobre as informações até o momento.
Se a notícia se confirmar, essa seria a primeira turnê da artista em sete anos. A última foi em 2016, do disco ANTI. Atualmente, a artista tem se dedicado a sua marca Fenty e na criação de seus dois filhos com o rapper A$AP Rocky: RZA Athelston Mayers, de 1 ano, e Riot Rose, de 2 meses.

