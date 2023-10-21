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Após ser expulsa de A Fazenda, Rachel Sheherazade avalia briga com Jenny

Jornalista participou de live e avaliou sua trajetória dentro do reality. Ela deixou claro que não ficou incomodada com sua postura nas discussões com a influencer
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Outubro de 2023 às 12:15

Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15 e falou, em live do R7, sobre a sua conduta contra Jenny Miranda. Em conversa com o apresentador Lucas Selfie, a jornalista deixou claro que não ficou incomodada com sua postura nas discussões com a influencer e afirma que queria um jogo justo dentro do reality.
Rachel Sheherazade é expulsa de A Fazenda 15
Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15 por agressão Crédito: Reprodução/Instagram
"Não me arrependo [de ter recusado a fazer a função ordenada pela fazendeira Jenny]! Não podia baixar a cabeça para a tirania da Jenny, os animais não merecem e ela não podia usar os animais como uma manipulação de poder", afirmou Rachel. "Achei que ela estava querendo me punir e me rebelei contra a tirania dela... Ela me fez muito mal, acabou com meu sonho, com o sonho dos meus filhos. Perdoo o que ela fez. Mas não esqueço."
Do lado de fora do reality, ela conta que ficou assustada com a quantidade de seguidores que acumulou - até esta sexta-feira (20), soma mais de 3,8 milhões no Instagram. "O público gostou de mim...Eu queria jogar um jogo justo, leal, em que o vencedor ostentasse valores dignos para a sociedade brasileira, e não o espetáculo pelo espetáculo, a agressão. Queria que essa edição de A Fazenda escolhesse esse grande herói", disse.
Sobre a participação como um todo no programa, Rachel buscava realizar o sonho da casa própria. Ao mesmo tempo, tinha vontade de estar com o público novamente. "E o desafio, porque resolvi que esse ano ia dizer sim para a vida."

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