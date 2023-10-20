Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Record exibe expulsão de Rachel Sheherazade do reality 'A Fazenda'

Roça, que tinha André, Kally e Nadja na berlinda, foi cancelada esta semana devido à expulsão da jornalista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 08:13

Briga entre Jenny Miranda e Rachel Sheherazade leva à expulsão da jornalista por agressão nesta quinta-feira, 19; Roça da semana foi cancelada devido ao ocorrido
Briga entre Jenny Miranda e Rachel Sheherazade leva à expulsão da jornalista por agressão nesta quinta-feira, 19; Roça da semana foi cancelada devido ao ocorrido Crédito: Reprodução/Rede Record/A Fazenda
A jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa do reality show A Fazenda 15 nesta quinta-feira, 19, devido a uma briga com Jenny Miranda. A cena que levou a direção a tomar a decisão foi transmitida no programa à noite. Na atração, a emissora exibiu as cenas completas da briga que levou ao caso de agressão.
A discussão começou quando a fazendeira da semana, Jenny Miranda, passou as obrigações para os peões. Na vez de Rachel, a atividade delegada seria a de cuidar das ovelhas, função que a jornalista se negou a fazer, justificando que ficou com o lixo na semana anterior e estava cansada. Segundo a jornalista justificou, pelas regras do programa, quando o peão recusa uma tarefa, o fazendeiro é obrigado a fazer para que o grupo não receba punição.
Com a recusa, a briga se estendeu para a cozinha no decorrer do dia com um bate-boca entre as duas. "Eu boto quem eu quiser, eu sou a fazendeira, meu bem", disparou Jenny durante a discussão. "É só dar uma delegação para pessoa que ela mostra para que ela veio", disse.
A recusa de Rachel gerou discussões com o restante dos peões, Márcia Fu chegou a se oferecer para cumprir a função para evitar problemas, mas a punição coletiva veio mesmo assim, com 48 horas sem gás na sede. Com a punição, a briga generalizada piorou, Jenny chamou Sheherazade de prepotente e completou: "Se você tivesse sido humilde, eu teria trocado", se referindo à função delegada para a jornalista.
Após a discussão, Jenny e Márcia foram até a área das ovelhas para cuidar dos animais e encontraram Lucas e Sheherazade no local. "Você não desceu, eu estou fazendo com ele hoje, amanhã você decide outra pessoa para fazer", disse Rachel, que abordou não estar em condições físicas de fazer as funções.
A briga continuou e o auge foi atingido quando ambas começaram a gritar uma com a outra e Rachel estendeu a mão no rosto de Jenny, atitude colocada pela produção do programa como agressão. "Eu fiz assim para ela não partir para cima de mim", justificou Rachel que chorou em seguida e afirmou que a influenciadora teria partido para cima dela.
"Eu tenho uma imagem, tenho uma profissão e tenho história", disse a jornalista para Lucas e André após discussão.
Ao contrário da jornalista, Jenny disse ter sido agredida: "Ela meteu a mão na minha boca", disse já dentro da casa.
Horas depois, Rachel entra no closet e não retorna, o que faz com que os peões sintam falta dela.
O anúncio foi transmitido aos participantes do programa por um comunicado logo depois. "Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa", iniciou a nota.
Na sequência, foi informado que Rachel estava fora do jogo e pedido que os demais peões arrumassem as malas da jornalista.
Com a expulsão, a Roça da semana foi cancelada, liberando André, Kally e Nadja da berlinda e de uma possível saída do programa.

Reação dos peões

Após anúncio da expulsão na sede, os peões ficaram muito abalados. "Ganhou para fazer história como fazendeira do mal", disse Kally para Jenny que se defendeu: "A machucada sou eu".
Chateado com Tonzão por defender Jenny, Lucas partiu para cima do funqueiro, afirmando que o grupo era "do mal".
Os participantes do reality amigos de Rachel acusaram Jenny de provocar a briga e a agressão ao partir para cima da jornalista durante a discussão. "Você conseguiu", disse Lucas.
"Como que vou fazer alguém me bater de propósito?", explicou Jenny ao dar sua versão da briga.
Durante o programa, os peões, ainda abalados, lamentaram o ocorrido e comentaram sobre o cancelamento da Roça. "Por um lado aliviado, mas muito triste com essa narrativa de violência que vem se colocando dentro do realities do Brasil", disse André.

Veja Também

Rachel Sheherazade é expulsa de 'A Fazenda 15' após briga com Jenny Miranda

Thalita Zampirolli come 25 ovos por dia para manter 3% de gordura corporal, revela site

"Ensaios da Anitta" chega a Vitória em janeiro de 2024

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES
Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados