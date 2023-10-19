Rachel Sheherazade é expulsa de 'A Fazenda 15' após briga com Jenny Miranda

A jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa de “A Fazenda 15”, nesta quinta-feira (19), após uma briga com Jenny Miranda. A Record TV fez um comunicado aos peões informando que Sheherazade feriu as regras de conduta do programa. A emissora também informou que a cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada no programa de hoje.
"Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje. Com isso, a Eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet".
A briga entre Sheherazade e Miranda aconteceu durante a definição das tarefas. O clima, no entanto, “esquentou” e Rachel teria colocado a mão no rosto de Jenny, configurando sua atitude como agressão. Após o episódio, a jornalista conversou com os peões Lucas Souza e André Gonçalves sobre o ocorrido.
“Eu tive que botar a mão na cara dela, mas ela não esperava. Fiz isso [mostrando um empurrão]”, disse a jornalista, que acabou sendo chamada, na manhã desta quinta-feira (19), para ter uma conversa com a produção do programa. Jenny Miranda também teria participado desse momento.
Até o momento, não há sinal de substituição para a vaga de Rachel. No Twitter, o perfil do programa publicou que a roça desta semana está cancelada. Os participantes que estavam na berlinda eram André, Kally e Nadja.
A DISCUSSÃO
Tudo começou na manhã desta quinta-feira (19) durante a divisão de tarefas. A fazendeira da semana, Jenny Miranda, designou a função de cuidar das ovelhas para Sheherazade, que rebateu dizendo que não iria fazer.
“Eu não vou fazer. Quando o peão não faz, a Fazendeira tem que fazer. Lê o manual. Eu tô avisando que não tenho condições de fazer essa semana porque fiquei com o lixo, estou cansada e cheia de roxos aqui [no braço] do peso que eu levei. Então, essa semana eu não vou fazer função porque tem pessoas suficientes pra fazer. Tô avisando, hein, pessoal. Vai dar punição porque eu não vou fazer”, afirmou.