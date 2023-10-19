Rachel Sheherazade é expulsa de 'A Fazenda 15' após briga com Jenny Miranda

Rachel Sheherazade é expulsa de A Fazenda 15 Crédito: Reprodução/Instagram

A jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa de “A Fazenda 15”, nesta quinta-feira (19), após uma briga com Jenny Miranda. A Record TV fez um comunicado aos peões informando que Sheherazade feriu as regras de conduta do programa. A emissora também informou que a cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada no programa de hoje.

"Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje. Com isso, a Eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet".

Rachel Sheherazade está fora de #AFazenda



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas do reality com 6 sinais exclusivos: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/6fsFmiS36I — A Fazenda (@afazendarecord) October 19, 2023

A briga entre Sheherazade e Miranda aconteceu durante a definição das tarefas. O clima, no entanto, “esquentou” e Rachel teria colocado a mão no rosto de Jenny, configurando sua atitude como agressão. Após o episódio, a jornalista conversou com os peões Lucas Souza e André Gonçalves sobre o ocorrido.

“Eu tive que botar a mão na cara dela, mas ela não esperava. Fiz isso [mostrando um empurrão]”, disse a jornalista, que acabou sendo chamada, na manhã desta quinta-feira (19), para ter uma conversa com a produção do programa. Jenny Miranda também teria participado desse momento.

Até o momento, não há sinal de substituição para a vaga de Rachel. No Twitter, o perfil do programa publicou que a roça desta semana está cancelada. Os participantes que estavam na berlinda eram André, Kally e Nadja.

A Roça dessa semana foi cancelada. Veja mais informações no programa desta quinta-feira (19), a partir das 22h45, na #RecordTV



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/5fZvWUZq49 — A Fazenda (@afazendarecord) October 19, 2023

A DISCUSSÃO

Tudo começou na manhã desta quinta-feira (19) durante a divisão de tarefas. A fazendeira da semana, Jenny Miranda, designou a função de cuidar das ovelhas para Sheherazade, que rebateu dizendo que não iria fazer.