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César Tralli aparece de terno soltando pipa com a filha: 'Plantão a qualquer momento'

Registro do jornalista foi compartilhado pela apresentadora Ticiane Pinheiro. ‘Quando chegar do trabalho não tire o paletó, vá correndo aproveitar o restinho do seu dia com seu filho’, escreveu ela
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 10:05

Tralli aparece de terno soltando pipa com a filha
Tralli aparece de terno soltando pipa com a filha Crédito: Reprodução/Instagram/@ticipinheiro
O apresentador César Tralli chamou a atenção nas redes sociais nesta segunda-feira, 16, após aparecer soltando pipa com a filha, Manuella. Em um vídeo compartilhando no Instagram pela mulher do jornalista, a apresentadora Ticiane Pinheiro, César apareceu de terno e gravata e, segundo ele, "lembrando o tempo de infância".
"Seja um pai como o César Tralli, dê muita qualidade quando você está com os seus filhos", escreveu Ticiane. "Quando chegar do trabalho não tire o paletó, vá correndo aproveitar o restinho do seu dia com seu filho. [...] Resgate a criança que tem dentro de você, sem medo de ser feliz."
O jornalista comentou que o momento aconteceu após ele ter saído tarde de um plantão. César apresenta o Jornal Hoje, da Rede Globo, e a edição das 18h do Jornal GloboNews. "A luz estava caindo, o vento favorável. Tudo isso somado: Vem, Manu. Vamos que agora é a hora", descreveu.
Nas redes, internautas comentaram e brincaram sobre o registro. "Esse homem está preparado para entrar em um plantão da Globo a qualquer momento", comentou um usuário no X, antigo Twitter. "Tenho para mim que o Tralli é um desenho e por isso está sempre engravatado", disse outro.

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